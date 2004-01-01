Партнерский материал. «АГКО МАШИНЕРИ» сообщает об увеличении своей доли на российском рынке до 24%

Официальные дилеры «АГКО МАШИНЕРИ», компании «Кузница» и «АгроЦентр», представили в рамках международной специализированной выставки «АГРОСАЛОН 2018» новые гусеничные тракторы Fendt®

943 Vario MT и 1159 MT. Также на выставке были продемонстрированы обновленный трактор Massey Ferguson® 8737, тракторы Fendt® 1050, Valtra®

T194 и флагманская модель Massey Ferguson® 6713. На отдельных стендах прошли наглядные демонстрации системы управления трактором Fuse®

и системы высокоточного земледелия Precision Planting. Все желающие смогли задать вопросы менеджерам по продуктам и сотрудникам дилерских центров, осмотреть тракторы самостоятельно и оставить заявку на покупку техники.



Для компании «АГКО МАШИНЕРИ» выставка стала площадкой для подведения промежуточных итогов 2018 года, а также для освещения планов на 2019 год.



В этом году компания достигла значительных успехов: запуск новых моделей техники позволил увеличить долю на российском рынке с 16% до 24%. Новые гусеничные тракторы Fendt® - сверхмощные машины премиального уровня — поступят в продажу до конца этого года. В следующем году клиентам будут представлены новые тракторы Valtra® мощностью от 100 до 180 л. с., рулонный пресс-подборщик и кормозаготовительное оборудование. В 2020 году в России будут доступны для проведения полевых испытаний и последующих продаж комбайны IDEAL классов 7, 8 и 9.



Кроме того, «АГКО МАШИНЕРИ» планирует развивать исследования точного земледелия: в 2019 году в рамках проекта Crop Tour будет продолжено изучение существующих технологий обработки почвы и посева в реальных полевых условиях.



Татьяна Фадеева, директор по продажам и дистрибуции ООО «АГКО МАШИНЕРИ»:



- Мы участвуем в «АГРОСАЛОНЕ» вместе с дилерами «Кузница» и «АгроЦентр» уже во второй раз. Для нас это одно из важнейших мероприятий, которое позволяет оценить промежуточные итоги работы. Безусловно, успешные предварительные результаты 2018 года не станут для нас поводом останавливаться на достигнутом: мы продолжаем работать и с нетерпением ждем новой встречи с нашими клиентами на выставке «ЮгАгро» в ноябре.



Сергей Ломанцов, исполнительный директор ООО «АгроЦентрЛиски»:



- Сельскохозяйственный сезон 2019 года стартовал с минувшего «АГРОСАЛОНА», и предварительные ожидания у нас только положительные. В преддверии выставки мы ставили конкретную цель — обсудить с как можно большим числом клиентов планы по обеспечению их предприятий современной техникой. Я считаю, она была достигнута: мы прекрасно пообщались с давними партнерами и завязали новые знакомства. Держатся неплохие цены на урожай, и клиенты настроены позитивно.



Из новинок, которые мы представляли впервые в России, хочется отметить трактор Fendt® 1159 MT. Бренд Fendt® всегда блистал новинками, был на шаг, а то и на два впереди других. И эта машина является достойной заменой легендарного гусеничного трактора Challenger®. Отдельно хочется отметить трактор Fendt® 943 Vario MT как новую модель в России.



Также на стенде можно было увидеть Massey Ferguson® 6713 — он присутствует на российском рынке уже второй год. Благодаря предлагаемым условиям покупки и нашей ценовой политике, он успешно продается и завоевывает все больше сердец и полей фермеров.



Анна Мантрова, генеральный директор ООО «Кузница»:



- Компания «Кузница» в четвертый раз принимает участие в «АГРОСАЛОНЕ» - можно сказать, это наша домашняя выставка, где есть возможность встретиться с клиентами из всех 13 зон ответственности компании. Наш стенд за время выставки посетили более 500 клиентов, мы провели переговоры с нашими поставщиками и определили тренды развития на 2019 год.



На выставке мы представили новый гусеничный трактор Fendt® 943 Vario MT мощностью 431 л. с. — впервые в России. Это машина премиум-класса будет доступна для заказа уже в ближайшие месяцы, и ее сервисное обслуживание будет на таком же высоком уровне, как и для других моделей. Наши рыночные ожидания вполне позитивные: мы оцениваем потенциал рынка тракторов такой мощности в 5% от всего сегмента импортных тракторов, по данным Ассоциации европейского бизнеса.

