Партнерский материал. Партнер CLAAS реализовал бизнес-проект по возделыванию ярового рапса с маржинальной прибылью 60%

Подведенные по его итогам финансовые результаты показали, что выручка хозяйства на 60% превысила прямые затраты. При этом составлена полная технологическая карта проекта, которая может быть применена другими хозяйствами. На трех основных этапах проекта — обработка и освоение залежи, а также возделывание рапса — задействовались тракторы AXION 930 и ARION 640 с оптимально подобранными прицепными орудиями различных производителей. Уборку осуществлял TUCANO 570 с зерновой жаткой VARIO 770.



Работы по обработке залежи на поле площадью 200 га начались в июне 2017 года и продлились до конца сентября. На первом этапе были выполнены такие операции как обработка гербицидом сплошного действия, внесение извести для снижения кислотности почвы, вспашка залежных земель, внесение сложных удобрений, дискование и культивация. В общей сложности, по данным расчета хозяйства, стоимость операций составила 3,7 тыс. руб./га.



Работы по возделыванию ярового рапса начались в первых числах мая 2018 года. Так, были внесены минеральные удобрения и посеяны три гибрида рапса: «Сальца», «Солар» и «Мобиль». Затем в течение мая-июля поля восемь раз обрабатывались средствами защиты растений.





Claas



Уборка рапса прошла с 20 по 25 августа, использовался комбайн TUCANO 570 с жаткой VARIO 770. По ее итогам урожайность культуры составила 32 ц/га. Полученные маслосемена с поля напрямую направлялись на перерабатывающее предприятие. Итоговые финансовые показатели по результатам проекта составили: 88 тыс. руб./га — выручка, 37 тыс. руб./га — затраты и 51 тыс. руб./га — маржинальная прибыль.



«Весь проект от первого дня начала освоения залежи, до реализации последнего центнера убранного рапса зафиксирован в виде подробной технологической карты, которую может применить любое хозяйство, заинтересованное в возделывании этой культуры. Мы наглядно показали, насколько прибыльным может быть выращивание рапса, если правильно выбрать и применить современную технику и выдержать агротехнические сроки. В качестве основных факторов успеха могу назвать использование высококачественных удобрений, средств защиты растений, семенного материала и, конечно, производительной и надежной техники CLAAS, которая показала высокий результат и качество работы. Уверен, что наш опыт может быть полезен и многим другим хозяйствам», — отметил руководитель проекта «СХТ АГРО» Николай Сергеев.

