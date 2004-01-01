 Партнерский материал. «АгроТерра» подписала соглашение с союзом органического земледелия — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «АгроТерра» подписала соглашение с союзом органического земледелия
Октябрь 2018
«АгроТерра» стала первым агрохолдингом федерального уровня, вступившим в Союз органического земледелия
На фото Сергей Коршунов (слева) и Станислав Шишов (справа)
Фото: «АгроТерра»

Стороны подписали соглашение на выставке «Золотая осень». После самого масштабного теста органических технологий «АгроТерра» открывает промышленное производство. Союз будет тиражировать опыт компании, чтобы удовлетворить потребности рынка в органической продукции.

Рынок органики — среди самых развивающихся в мире. По оценкам Минсельхоза, 15% рынка может занять российская продукция. Потенциал существует и внутри страны: потребность в органике есть у 58% россиян (исследование от компании «Ромир»), при этом 90% товаров импортируется. В 2018 году Госдума приняла закон «Об органической продукции», однако для производства нужно от трех лет с поэтапной подготовкой земель.

соглашение с Союзом органического земледелия
«АгроТерра»

«АгроТерра» начала подготовку заранее и одной из первых откроет производство в промышленных масштабах. В двух органических хозяйствах Центр исследований и инноваций компании протестировал 26 сортов девяти различных культур, в том числе пшеницы, сои, гороха, ячменя. На основании экспериментов разработана технология оптимального выращивания. По тестовым результатам, органические культуры производить в 2 раза выгоднее.

«После сертификации, которая запланирована на 2019 год, нарастим объемы производства органики для внутренних производителей и на экспорт. С нашей продукцией у производителей мяса и молока потенциал роста маржинальности составляет до 150%. Через пару лет прогнозируем пик покупательской активности в этом сегменте, динамика уже видна», — объясняет директор по новациям Группы компаний «АгроТерра», кандидат сельскохозяйственных наук Станислав Шишов.

Станислав Шишов рассматривает органическую продукцию
Станислав Шишов рассматривает органическую продукцию «АгроТерры» «АгроТерра»

«“АгроТерра” — это пример компании, которая понимает ценность синергии для развития рынка. Имея сильную производственную базу, компания развивается в органике быстрее других, но при этом открыта для объединения усилий в растениеводстве и по производственной вертикали. Это важно, так как запуск органического земледелия занимает от трех лет, а объединение усилий в разы ускоряет процесс. Экспертиза компании и опыт Союза помогут развивать органическое земледелие в нашей стране и стимулировать рынок, что в конечном итоге выгодно всем участникам АПК», — заявил председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

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