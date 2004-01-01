Из-за постоянного роста цен на корма производители вынуждены искать новые пути удешевления рационов кормления и повышения усвояемости питательных веществ из более недорогих компонентов. Актуальным решением в сложившихся условиях является использование биологически активных добавок для сельскохозяйственных животных. К таким в частности относятся ферментные препараты, расщепляющие высокомолекулярные соединения (крахмал, белки, липиды, компоненты клетчатки) до легкоусвояемых форм питательных веществ.



Добавление кормовых ферментов способствует не только повышению усвояемости отдельных компонентов корма, но и увеличению нормы ввода недорогого сырья, «богатого» антипитательными факторами, без ущерба здоровью и продуктивности животных.



Одним из таких ферментов является протеаза, активно набирающая популярность в мировом кормлении. По мнению ряда экспертов как в России, так и за рубежом, именно рынок протеазы ждет наиболее динамичное развитие в ближайшее время.





Александр Комаров, руководитель отдела продаж компании «Фидлэнд Групп»«Фидлэнд Групп»



По данным исследования «Рынок кормовой протеазы России в 2017—2018 годах», опубликованном агентством «Фидлот», в 2017 году в Россию было ввезено свыше 530 тонн кормовой протеазы. На российском рынке представлены следующие импортные кормовые добавки, имеющие в своем составе протеазу: «Сибенза DP 100» от компании NOVUS, «Ронозим Проакт» производства DSM, «Акстра PRO TPT» DuPont и зарегистрированная в августе 2018 года протеаза компании Weifang KDN Biotech — «КДН Протеаза ТС», производственного подразделения компании VLAND BIOTECH INC. — одного из крупнейших мировых производителей ферментов для сельского хозяйства, пищевой, текстильной и химической промышленности.



Протеаза — протеолитический фермент, позволяющий максимально эффективно использовать белковую составляющую кормов, сокращая ввод ряда дорогих кормовых компонентов. При этом помимо снижения стоимости корма протеаза позволяет существенно сократить загрязнение воздуха в животноводческих помещениях аммиаком, благотворно влияя на здоровье и продуктивность животных и на общую экологическую обстановку около свинокомплексов и птицефабрик — проблему, приобретающую особое значение и важность, в том числе в России.



Протеаза позволяет снизить фактическую питательность рациона по протеину и аминокислотам на 4-6%. Как правило, для рецепта корма с добавлением протеазы требуется меньшее количество дорогостоящих источников белка, таких как соевый шрот. Экономия за счет снижения стоимости корма при вводе в него протеазных ферментов зависит от следующих факторов:



- используемых матричных значений при составлении рациона;



- стоимости компонентов корма, при их удорожании экономия от применения энзимов только увеличивается;



- ввода сырья с труднодоступным белком;



- добавления других ферментов в корм (следует правильно учитывать матричные значения).



Энзимы улучшают переваримость и усвояемость питательных веществ кормов, устраняют или снижают отрицательное влияние антипитательных факторов, восполняют дефицит эндогенных ферментов на ранних стадиях развития молодняка животных и птицы, когда выработка собственных ферментов затруднена.

