Партнерский материал. Правильное внесение удобрений на 30% повышает урожайность кормовых культур

Группа «ФосАгро», один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, Международный институт питания растений (IPNI) и Вологодская область завершили реализацию долгосрочного международного научно-практического проекта по интенсификации лугового кормопроизводства на основе минеральных удобрений «ФосАгро» на Вологодчине. Его результаты были представлены широкой аудитории в рамках деловой программы выставки «Золотая осень 2018».



Кормовые травы — основа рациона крупного рогатого скота (КРС). В Вологодской области с ее развитой отраслью молочного животноводства кормовыми культурами занято 62% пашни, из которых на многолетние травы приходится около 200 тыс. га. В связи с этим особое значение для экономики региона имеют новые подходы, направленные на повышение рентабельности производства молока за счет оптимизации затрат на корма.



Научно-практический проект стартовал в 2016 году по инициативе «ФосАгро» и Вологодской области при методической поддержке Международного института питания растений (IPNI), картографическом и научном сопровождении ФГБУ ГЦАС «Вологодский» и Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии имени Н. В. Верещагина. Контроль качества травы и сенажа в проекте выполнила лаборатория «Еврофинс Агро Тестинг Вагенинген Би Ви» (Нидерланды). В качестве базового хозяйства для перехода на интенсивную технологию выращивания кормов был выбран СХПК «Племзавод Майский» - вологодское многоотраслевое хозяйство, активно развивающее молочное животноводство. Поголовье КРС — более 4000 голов, в том числе более 1700 голов дойного стада.



Новая система выращивания кормовых трав в СХПК «Племзавод Майский» в соответствии с 4R-Стратегией IPNI предусматривает точное применение по времени, количеству и способам внесения эффективного комплексного удобрения марки NPK 6:20:30 и селитры аммиачной производства Группы «ФосАгро», а также использование высокоурожайной травосмеси, состоящей из клевера и злаковых трав — CutMax Digest компании DLF (Дания).



Эффективность предложенного решения в сравнении со сложившейся практикой применения минеральных удобрений в хозяйстве изучалась в ходе трехлетнего полевого производственного опыта на площади 100 га. Применение интенсивной системы минерального питания увеличило урожайность кормовых трав в СХПК «Племзавод Майский» на 30% — до 10,7 т/га сухого вещества с увеличением числа укосов с трех до четырех. Выход сырого протеина вырос на 55,5% до 487 кг/га. Использование марки NPK 6:20:30, имеющей особую ценность для культур, требующих высокого содержания доступного для растений фосфора и калия, позволило оптимизировать затраты на минеральные удобрения и логистику полевых работ. Расчет экономической эффективности проекта показывает, что интенсификация позволяет снизить себестоимость производства силоса на 25% и уменьшить затраты на производство 1 кг молока более чем на 20%.



По словам вице-президента Международного института питания растений по Восточной Европе и Центральной Азии Светланы Ивановой, увеличение урожайности сухого вещества с гектара за счет внесения эффективных минеральных удобрений на основе принципов 4R-Стратегии увеличивает рентабельность молочного бизнеса. «Каждая дополнительная тонна сухого вещества снижает зависимость хозяйств от концентратов — наиболее дорогих компонентов в кормлении КРС, и позволяет прокормить на ферме большее количество голов», — отметила Светлана Иванова.



«Производство молока является ключевым направлением деятельности для более 200 сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств Вологодской области. Регион обладает удобными выходами к основным российским рынкам, и, несомненно, при соблюдении целевых показателей по обеспеченности областных хозяйств кормами, этот проект укрепит позиции Вологды на внутреннем рынке молочной продукции. Вместе с тем, нам приятно, что этот проект был реализован «ФосАгро» именно в Вологодской области, ведь он может стать отправной точкой для изменения агротехнологии в регионах, претендующих на ведущие позиции как на российском, так и на внешних рынках продовольствия», — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.



Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев уверен, что проект продемонстрировал впечатляющие возможности, которые открывает перед отечественным АПК интенсификация сельскохозяйственного производства на основе минеральных удобрений. «В рамках целевого ориентира по удвоению экспорта продовольствия к 2024 году производители минеральных удобрений видят перед собой задачу по обеспечению сельскохозяйственного производства эффективными марками удобрений и консультациями по их правильному применению. Мы уверены, что результаты интенсификации кормопроизводства в Вологодской области позволят распространить практику оптимизированного применения минеральных удобрений на десятки регионов России, в которых работает наша сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион», предоставляющая полный ассортимент продукции «ФосАгро». Мы уверены, что продвижение новых подходов в растениеводстве будет способствовать как обеспеченности населения России качественными продуктами питания, так и укреплению конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках», — подчеркнул Андрей Гурьев.

