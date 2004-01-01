Партнерский материал. «АгроТерра» провела штабные учения для студентов Пензы

Мероприятие состоялось в Пензенской государственной сельскохозяйственной академии 25 октября. С помощью игры компания определяет специалистов с высоким потенциалом для развития. Всех участников мероприятия «АгроТерра» наградила памятными подарками. Самые успешные студенты в будущем смогут прийти в «АгроТерру» на стажировку с возможностью последующего трудоустройства.





Студенты пензенской ГСХА участвуют в «Штабных учениях» «АгроТерры»Фото: «АгроТерра»



Бизнес-игра «Штабные учения» полностью воспроизводит годовой сельскохозяйственный цикл. В ходе мероприятия студенты разделились на четыре команды по пять человек в каждой и смоделировали посевную и уборочную кампании. Для победы участникам нужно было получить максимальную прибыль по итогам двух раундов. В процессе игры приходилось справляться с нестабильными погодными условиями, налаживать логистику и точно планировать бюджет.



«"Штабные учения" отличаются от того, чему нас учат в академии. Информацию, которую мы получаем на лекциях, применить на практике удается не всегда. Некоторые вещи из учебников уже устарели. На "Штабных учениях" мы познакомились с новыми трендами в логистике, с современным оборудованием. Самое главное — мы узнали, что в сельском хозяйстве есть технологичные компании, в которых не стыдно работать», — говорит студент Пензенской сельскохозяйственной академии Денис Стрижнов.





Начальник управления привлечения и оценки персонала «АгроТерры» Олег ЛагутовФото: «АгроТерра»



«Стремление постоянно улучшаться и применять инновационные подходы в ключевых процессах — вот что обеспечивает "АгроТерре" лидирующие позиции в агробизнесе. Молодые квалифицированные специалисты, выпускники ведущих сельскохозяйственных вузов страны — это те, на кого мы делаем ставку, и кто помогает компании двигаться в правильном направлении. Сегодня в "АгроТерре" треть ключевых сотрудников — люди до 30 лет. Кроме рекрутмента высокопотенциальных сотрудников, программа стажировки обеспечивает улучшение имиджа отрасли, повышение ее привлекательности для молодежи и сохранение существующих эффективных технологий наряду с внедрением новых», — поясняет начальник управления привлечения и оценки персонала «АгроТерры» Олег Лагутов.



В ноябре 2018 года «АгроТерра» проведет «Штабные учения» для студентов Курской сельскохозяйственной академии и Мичуринского государственного аграрного университета в Тамбове.

