В России для производства комбикорма традиционно используются растительные масла (подсолнечное, соевое, рапсовое и др.). В их составе преобладают полиненасыщенные жирные кислоты, такие как линолевая, линоленовая и арахидоновая. Помимо энергетической роли данные кислоты оказывают важное влияние на обменные процессы в организме животных и птицы. Это незаменимые жирные кислоты, поскольку они не синтезируются в организме, и поэтому должны поступать с кормом. Однако следует отметить, что повышенное содержание линолевой кислоты в растительных маслах оказывает негативное влияние на организм птицы: у молодняка нарушается минеральный обмен, у взрослых кур ухудшается качество скорлупы яиц. Согласно нормам ГНУ ВНИТИП (2004), рекомендуемый уровень растительных масел в комбикорме должен быть в пределах 4-6%. Однако ввод свыше 4% ухудшает прочность крупки и гранул, в результате чего снижаются поедаемость корма и продуктивность птицы.





Фото: Feedland Group



В связи с этим все более актуальным становится вопрос применения экзогенной кормовой липазы, позволяющей повысить эффективность использования животными и птицей жиров, входящих в состав корма, и существенно улучшить экономические показатели за счет сокращения применения масла. Пионером по адаптации коммерческой липазы для применения в животноводстве стала международная биотехнологическая корпорация VLAND BIOTECH INC., которая после многочисленных успешных опытов вывела на мировой рынок этот фермент в качестве кормовой добавки. Сейчас этот продукт успешно применяется рядом крупнейших мировых производителей свинины и продукции птицеводства, позволяя не только сократить использование дорогих компонентов корма — растительных масел, но и существенно повысить зоотехнические показатели за счет снижения диареи у молодняка, улучшения эубиоза, повышения усвояемости питательных веществ и энергии.

С 2018 года коммерческая липаза представлена на российском рынке под торговой маркой KDN Lipase и доступна для клиентов.

