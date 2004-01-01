 Партнерский материал. Экзогенная липаза — ключ к повышению эффективности жиров в комбикорме — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.733
eur
74.795
moex
2317.06
brent
77.5
пшеница
505.4
сахар
10.42

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Экзогенная липаза — ключ к повышению эффективности жиров в комбикорме
Октябрь 2018
Автор: Сергей Щербинин, технический консультант компании «Фидлэнд Групп»
Фото: Feedland Group

В России для производства комбикорма традиционно используются растительные масла (подсолнечное, соевое, рапсовое и др.). В их составе преобладают полиненасыщенные жирные кислоты, такие как линолевая, линоленовая и арахидоновая. Помимо энергетической роли данные кислоты оказывают важное влияние на обменные процессы в организме животных и птицы. Это незаменимые жирные кислоты, поскольку они не синтезируются в организме, и поэтому должны поступать с кормом. Однако следует отметить, что повышенное содержание линолевой кислоты в растительных маслах оказывает негативное влияние на организм птицы: у молодняка нарушается минеральный обмен, у взрослых кур ухудшается качество скорлупы яиц. Согласно нормам ГНУ ВНИТИП (2004), рекомендуемый уровень растительных масел в комбикорме должен быть в пределах 4-6%. Однако ввод свыше 4% ухудшает прочность крупки и гранул, в результате чего снижаются поедаемость корма и продуктивность птицы.

Экзогенная липаза — ключ к повышению эффективности жиров в комбикорме
Фото: Feedland Group

В связи с этим все более актуальным становится вопрос применения экзогенной кормовой липазы, позволяющей повысить эффективность использования животными и птицей жиров, входящих в состав корма, и существенно улучшить экономические показатели за счет сокращения применения масла. Пионером по адаптации коммерческой липазы для применения в животноводстве стала международная биотехнологическая корпорация VLAND BIOTECH INC., которая после многочисленных успешных опытов вывела на мировой рынок этот фермент в качестве кормовой добавки. Сейчас этот продукт успешно применяется рядом крупнейших мировых производителей свинины и продукции птицеводства, позволяя не только сократить использование дорогих компонентов корма — растительных масел, но и существенно повысить зоотехнические показатели за счет снижения диареи у молодняка, улучшения эубиоза, повышения усвояемости питательных веществ и энергии.

С 2018 года коммерческая липаза представлена на российском рынке под торговой маркой KDN Lipase и доступна для клиентов.

Показать еще


Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией