 Партнерский материал. Открыта регистрация на V Международный агропромышленный молочный форум — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Открыта регистрация на V Международный агропромышленный молочный форум
Октябрь 2018
27-28 ноября 2018 года в Доме правительства Московской области состоится юбилейный V Международный агропромышленный молочный форум, организатором которого выступает правительство Московской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Форум зарекомендовал себя авторитетной площадкой России, на которой традиционно обсуждаются самые актуальные вопросы, имеющие отношение к рынку молочных продуктов, бизнесу и отрасли в целом. В прошлом году в Международном молочном форуме приняли участие свыше 2000 человек из 35 стран. В этом году ожидается еще больший интерес к мероприятию в связи со значимыми событиями прошедшего года, которые способны оказать влияние на формирование новой молочной отрасли.

В первый день Форума участники смогут посетить пленарное заседание в новом формате по нескольким актуальным вопросам, объединенным темой «Молочная отрасль: игра по новым правилам. Экспорт и переработка». На пленарном заседании планируется рассмотреть увеличение объемов глубокой переработки молока, поддержку и развитие малых форм хозяйствования, новые законодательные инициативы и поддержку государством. Программа форума также подразумевает обсуждение таких актуальных вопросов, как развитие международных связей, частных инвестиций в отрасль и передачу опыта успешных проектов на примере уже реализованных.

Важность Форума прокомментировал Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Подмосковья: «Международный агропромышленный молочный форум ежегодно показывает положительную качественную динамику, приобретая более глобальные масштабы. Молочный рынок 2018 года стабилизируется, что дает уверенность в перспективности инноваций и инвестиций в отрасль. В рамках Форума будет представлена одна из главных тем развития — цифровизация как главный драйвер роста АПК в 2019 году».

На V Международном агропромышленном молочном форуме традиционно пройдет выставка российских и зарубежных компаний молочной отрасли, где будут представлены молочные продукты и оборудование для молочной промышленности. Отдельного внимания посетителей по праву заслуживают результаты работы инвестиционных проектов Подмосковья и шоу-рум с дегустацией новых видов продуктов из молока и молокосодержащих продуктов мировых и российских производителей.

Для участия в Форуме необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

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