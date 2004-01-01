Партнерский материал. Открыта регистрация на V Международный агропромышленный молочный форум

Форум зарекомендовал себя авторитетной площадкой России, на которой традиционно обсуждаются самые актуальные вопросы, имеющие отношение к рынку молочных продуктов, бизнесу и отрасли в целом. В прошлом году в Международном молочном форуме приняли участие свыше 2000 человек из 35 стран. В этом году ожидается еще больший интерес к мероприятию в связи со значимыми событиями прошедшего года, которые способны оказать влияние на формирование новой молочной отрасли.



В первый день Форума участники смогут посетить пленарное заседание в новом формате по нескольким актуальным вопросам, объединенным темой «Молочная отрасль: игра по новым правилам. Экспорт и переработка». На пленарном заседании планируется рассмотреть увеличение объемов глубокой переработки молока, поддержку и развитие малых форм хозяйствования, новые законодательные инициативы и поддержку государством. Программа форума также подразумевает обсуждение таких актуальных вопросов, как развитие международных связей, частных инвестиций в отрасль и передачу опыта успешных проектов на примере уже реализованных.



Важность Форума прокомментировал Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Подмосковья: «Международный агропромышленный молочный форум ежегодно показывает положительную качественную динамику, приобретая более глобальные масштабы. Молочный рынок 2018 года стабилизируется, что дает уверенность в перспективности инноваций и инвестиций в отрасль. В рамках Форума будет представлена одна из главных тем развития — цифровизация как главный драйвер роста АПК в 2019 году».

На V Международном агропромышленном молочном форуме традиционно пройдет выставка российских и зарубежных компаний молочной отрасли, где будут представлены молочные продукты и оборудование для молочной промышленности. Отдельного внимания посетителей по праву заслуживают результаты работы инвестиционных проектов Подмосковья и шоу-рум с дегустацией новых видов продуктов из молока и молокосодержащих продуктов мировых и российских производителей.



Для участия в Форуме необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.



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