 Новость партнера. Исследование «Рынок комбикормов в странах ЕС в 2017 году» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Новость партнера. Исследование «Рынок комбикормов в странах ЕС в 2017 году»
Октябрь 2018
Аналитическая компания FEEDLOT подготовила маркетинговое исследование рынка комбикормов в странах ЕС в 2017 году
Фото: «Фидлот»

В отчете рассматриваются основные показатели отрасли: производство комбикормов в ЕС, динамика годового оборота комбикормовой промышленности, потребление основных компонентов комбикорма в ЕС, стоимость комбикормов в общем объеме животноводческой продукции в Европейском Союзе, динамика мирового производства комбикормов в 2017 году. Составлен баланс рынка кормового протеина в странах Европейского Союза. Также отчет включает в себя динамику производства и потребления мяса в странах ЕС.

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Аналитическая компания FEEDLOT проводит специализированные маркетинговые исследования по различным сегментам и продуктам, включающие оценку объема рынка по различным видам кормовых добавок, проводит экспертные интервью с ведущими производителями животноводческой продукции, разрабатывает маркетинговые стратегии с учетом потребностей и ситуации на рынке.

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