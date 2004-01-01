Новость партнера. Исследование «Рынок комбикормов в странах ЕС в 2017 году»

В отчете рассматриваются основные показатели отрасли: производство комбикормов в ЕС, динамика годового оборота комбикормовой промышленности, потребление основных компонентов комбикорма в ЕС, стоимость комбикормов в общем объеме животноводческой продукции в Европейском Союзе, динамика мирового производства комбикормов в 2017 году. Составлен баланс рынка кормового протеина в странах Европейского Союза. Также отчет включает в себя динамику производства и потребления мяса в странах ЕС.



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