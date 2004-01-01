Партнерский материал. Самой крупной аграрной выставке России «Югагро» - 25 лет

2018 год стал для выставки «ЮГАГРО» юбилейным — она будет проходить в 25-й раз. Юг России сегодня, как и 25 лет назад, — один из важнейших сельскохозяйственных центров России. Краснодарский край — это 7% валовой продукции сельского хозяйства страны. Регион занимает первое место в России по объему производства: лидер по валовому сбору зерна, сахарной свеклы и является одним из ведущих производителей семян подсолнечника. В Ростовской области более 60% валовой продукции сельского хозяйства относится к растениеводству. 25 лет назад участники выставки «ЮГАГРО», впервые приехав в Краснодарский край, смогли существенно расширить свою клиентскую базу и укрепить существующие партнерские отношения. За более чем два десятилетия выставка также помогала привлечению иностранных инвестиций в российский АПК. Рост числа зарубежных участников и возможность приобрести предлагаемую ими продукцию и современную сельхозтехнику способствовал модернизации технической базы крестьянских и фермерских хозяйств края.



Важной вехой в истории выставки стал переезд на сверхсовременную площадку ВВВ «Экспоград-ЮГ» в 2015 году. Этот выставочно-конгрессный комплекс мирового уровня, расположенный в северной части Краснодара, сейчас справедливо считается одной из главных выставочных площадок страны. Год от года благодаря росту числа участников и посетителей, увеличению площади выставки менялся и статус «ЮГАГРО»: из региональной выставка стала крупнейшей федеральной. На сегодняшний день «ЮГАГРО» - лидер общероссийского рейтинга выставок в номинациях «Выставочная площадь» - как самая крупная аграрная выставка, «Профессиональный интерес» - как выставка, собравшая наибольшее число посетителей-специалистов, и «Международное признание» - как событие, привлекшее больше всего зарубежных участников из наибольшего числа стран.



В этом году в выставке «ЮГАГРО» принимают участие более 650 компаний-участниц из 35 стран мира, общая площадь экспозиции превышает 65 000 м². Компании из Германии и Турции объединены в составе национальных павильонов.



Свыше 100 компаний в этом году впервые примут участие в выставке и представят ведущих производителей и дистрибьютеров России, Казахстана, Австрии, Великобритании, Италии, Франции, Чехии, Израиля, Индии и многих других стран. Впервые свои экспозиции представят компании KVERNELAND — один из мировых лидеров в производстве сельхозтехники, и FMC — компания-производитель средств защиты сельскохозяйственных культур, входящая в пятерку крупнейших в мире в этом сегменте.



Отечественные компании составляют 72% от общего числа участников «ЮГАГРО-2018». В разделе «Сельскохозяйственная техника и запчасти» наиболее заметные экспозиции представят «Ростсельмаш» (Ростовская область), «Белагромаш» (Белгородская область), «БДМ-Агро» (Краснодарский край), «Антим» (республика Алтай), «Агро» (Кемеровская область). В разделе «Агрохимическая продукция и семена» представлены крупнейшие отечественные и зарубежные компании «Август» (Москва), «Щелково Агрохим» (Московская область), «РОСАГРОТРЕЙД» (Краснодарский край), ZemlyakoFF (Москва), Limagrain (Франция), Bayer (Германия), Corteva Agriscience — сельскохозяйственное подразделение DowDuPont (США), «Агротек» (Краснодарский край), «СОЮЗАГРОХИМ» (Москва), «КуйбышевАзот» (Самарская область). В разделе «Оросительная техника и тепличное оборудование» свои экспозиции покажут компании «Пегас-Агро» (Самарская область), «Новый Век Агротехнологий» (Липецкая область), «Агросектор» (Краснодарский край). В разделе «Оборудование для переработки и хранения» специалистам, несомненно, будут интересны стенды компаний «Воронежсельмаш» (Воронежская область), «АгроМашРегион» (Краснодарский край), «Мельинвест» (Нижегородская область), «Тензо-М» (Московская область) и «Ивантеевский Элеватормельмаш» (Московская область).



Традиционно лидеры рынка представляют на выставке новинки техники. Так, компания «Ростсельмаш» представит новую модель зерноуборочного комбайна серии TORUM — TORUM 785 с роторной системой обмолота. Это уже вторая генерация востребованного семейства. Помимо этого компания рассчитывает на большой интерес посетителей выставки к другой долгожданной новинке — это компактный зерноуборочный комбайн NOVA 3 класса с классической однобарабанной системой обмолота.



В 2018 году тракторы «Ростсельмаш» вновь подтвердили свой высокий потенциал, установив новые рекорды. В июле трактор модели 340 в агрегате с посевным комплексом шириной захвата 10,7 метра установил рекорд «Самая большая площадь, засеянная на одном топливном баке» (58,5 га), а в августе RSM 2375, агрегатируемый с дисковой бороной RSM DX-850 шириной захвата 9,7 метра, установил рекорд в номинации «Максимальная площадь дискования за световой день» (203 га за 13 часов 57 минут).



Группа компаний KUHN также представит специалистам агропромышленного комплекса новинку — новый самоходный опрыскиватель Stronger HD 4000. На сегодняшний день производитель зарегистрировал уже более 2000 международных патентов.



Завод «КЛААС» в Краснодаре — российское подразделение концерна CLAAS (Германия) — представлен на стенде дилера, компании «Мировая техника». Посетители имеют возможность увидеть российский комбайн TUCANO, который входит в ТОП-100 лучших товаров России. Немаловажно, что комбайн TUCANO производится полностью на заводе компании в Краснодаре: от раскройки листового металла до сборки готовой сельхозмашины.



Экспозиция юбилейной 25-ой выставки «ЮГАГРО» в этом году насыщена новыми продуктами и технологиями от ведущих отечественных и зарубежных производителей по всем секторам растениеводства. По отзывам посетителей, это делает «ЮГАГРО» самой значимой и продуктивной сельскохозяйственной выставкой России. За четыре дня работы «ЮГАГРО» специалисты АПК получают прекрасную возможность ознакомиться с новыми достижениями в области техники и селекции, в сегментах средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции, орошения, производства и оснащения теплиц, а также получить полную информацию о новых прогрессивных технологиях. Можно без преувеличения сказать, что все сельское хозяйство России представлено на одной площадке.



Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS



Генеральный партнер выставки — компания «Ростсельмаш»



Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».



Деловая программа

В этом году главными темами деловой программы станут инновационные технологии в АПК и повышение рентабельности производства сельхозпродукции.



В день открытия выставки состоится пленарное заседание «Экспорт продовольствия: стратегия, тактика и реалии». Дискуссия будет посвящена вопросам развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и взаимодействию органов государственной власти с агрохолдингами с целью увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и выхода отечественных производителей на мировой рынок продовольствия.



Модератором пленарной сессии выступает Игорь Борисович Абакумов, генеральный директор медиа-группы «Крестьянские ведомости».



В этот же день состоится конференция «Цифровая индустрия на службе у агропромышленного комплекса России», в ходе которой сельхозпроизводители познакомятся с возможностями и опытом применения цифровых технологий для повышения рентабельности производства сельхозпродукции. Модератором конференции выступает первый заместитель директора ФГБУ Аналитического центра Минсельхоза РФ Сергей Косогор.



В секции «Цифровизация АПК в России: состояние, вызовы, перспективы» представители органов государственной власти, консалтинговых компаний и инновационных центров представят текущую ситуацию по уровню цифровизации в АПК, планы развития цифровизации на государственном уровне, концепции «умного» сельского хозяйства в дорожной карте FoodNet, возможности партнерства бизнеса и государства в данном вопросе. В завершение участникам конференции будут представлены примеры реализованных проектов по внедрению цифровых технологий.

