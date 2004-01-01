 Партнерский материал. Приглашаем на конференцию «Актуальные вопросы экспорта зерна» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Приглашаем на конференцию «Актуальные вопросы экспорта зерна»
Ноябрь 2018
Национальная Ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции приглашает вас на II конференцию «Актуальные вопросы экспорта зерна», которая состоится 8 ноября 2018 года в Москве по адресу Никольский пер, дом 12 (гостиница St. Regis, зал «Кандинский»)

Конференция, организованная ведущими экспортерами сельскохозяйственной продукции, логистическими компаниями и переработчиками зерновых — это уникальный состав спикеров, включая представителей руководства федеральных органов исполнительной власти, связанных с производством и экспортом продукции растениеводства; это эксклюзивная возможность для обсуждения актуальных вопросов отрасли и прямого диалога с руководящими представителями исполнительной власти. 

В работе конференции примут участие представители правительства Российской Федерации, руководства Министерства сельского хозяйства России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, видные специалисты в области сельскохозяйственного рынка, руководители отраслевых союзов, ведущих экспортеров зерна и продуктов его переработки. 

На повестке дня обсуждение наиболее актуальных вопросов развития экспорта сельскохозяйственной продукции: складывающаяся конъюнктура российского и мирового рынков зерна; меры государственной поддержки экспорта зерна; развитие экспортной железнодорожной и портовой инфраструктуры; саморегулирование и стандартизация на рынке сельскохозяйственной продукции; развитие законодательства в области налогообложения.

Стоимость участия одного представителя — 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, включая НДС. Регистрация закрывается 1 ноября. 

Для участия в работе конференции просим вас пройти регистрацию по ссылке reg.naesp.ru
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