Партнерский материал. Приглашаем на конференцию «Актуальные вопросы экспорта зерна»

Конференция, организованная ведущими экспортерами сельскохозяйственной продукции, логистическими компаниями и переработчиками зерновых — это уникальный состав спикеров, включая представителей руководства федеральных органов исполнительной власти, связанных с производством и экспортом продукции растениеводства; это эксклюзивная возможность для обсуждения актуальных вопросов отрасли и прямого диалога с руководящими представителями исполнительной власти.



В работе конференции примут участие представители правительства Российской Федерации, руководства Министерства сельского хозяйства России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, видные специалисты в области сельскохозяйственного рынка, руководители отраслевых союзов, ведущих экспортеров зерна и продуктов его переработки.



На повестке дня обсуждение наиболее актуальных вопросов развития экспорта сельскохозяйственной продукции: складывающаяся конъюнктура российского и мирового рынков зерна; меры государственной поддержки экспорта зерна; развитие экспортной железнодорожной и портовой инфраструктуры; саморегулирование и стандартизация на рынке сельскохозяйственной продукции; развитие законодательства в области налогообложения.



Стоимость участия одного представителя — 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, включая НДС. Регистрация закрывается 1 ноября.

