Партнерский материал. Крупнейший производитель ферментов VLAND BIOTECH INC. на российском рынке!

В состав компании входит 14 дочерних торгово-производственных компаний и собственный R&D центр, оснащенный современным оборудованием. В компании работает свыше 1300 сотрудников, многие из которых являются дипломированными специалистами в различных областях.



Основными продуктами биотехнологической компании VLAND BIOTECH INC. являются ферменты, пробиотики, вакцины и другие продукты для здоровья животных.



Компания развивает ряд совместных проектов с глобальными агропромышленными корпорациями, занимается научно-исследовательской работой по созданию и совершенствованию ферментных и пробиотических продуктов различной активности и концентрации. Специалисты компании участвуют в исследованиях ведущих мировых научно-образовательных учреждений, таких как Стэнфорд, Университет Висконсина, Университет Цукуба, университет Токио.



В 2018 году между компаниями VLAND BIOTECH INC. и американской агропромышленной корпорацией ADM (Archer Daniels Midland Company) было заключено соглашение о начале реализации совместного проекта по разработке и коммерциализации различных ферментов для сельского хозяйства. Совместный проект предусматривает расширение и модернизацию научно-исследовательского центра VLAND BIOTECH INC. в городе Циндао, и создание еще одной лаборатории в США.



Продукция компании VLAND BIOTECH INC. продается более чем в 20 странах мира: США, ЕС, Бразилия, Китай, Мексика, Эквадор, Украина, Иордания, Саудовская Аравия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Вьетнам, Южная Корея, Малайзия, Филиппины и Россия.



Сочетание высочайшего качества и привлекательной цены на продукты позволяет компании VLAND BIOTECH INC. занимать лидирующее положение в ряде стран, обеспечивая высокие экономические и зоотехнические показатели у ведущих мировых производителей свинины и мяса птицы.





