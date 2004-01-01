Партнерский материал. CLAAS увеличивает центральный склад и сокращает время доставки запчастей по всему миру

Строительство нового автоматизированного высокостеллажного склада осуществляется в рамках общей стратегии компании по совершенствованию логистического обеспечения работы сервисной службы и позволит к 2029 году в полтора-два раза увеличить количество комплектующих и запасных частей, расширить их ассортимент, а также оптимизировать процессы обработки заказов, поступающих из других стран.



В России, в частности, ассортимент востребованных запасных частей и комплектующих последние несколько лет ежегодно увеличивается не менее чем на 8%, поскольку растет не только количество работающей на полях техники CLAAS, но и постоянно расширяется модельный ряд техники, доступной российским аграриям. Напомним, что в 2016 году компания «КЛААС Восток» на 50% расширила свой склад в подмосковном Климовске вблизи аэропорта Домодедово, через который отправляется 80% авиагрузов компании. Введение дополнительных площадей на Центральном складе CLAAS в городе Хамм и внедрение там новейших технологий обработки грузов расширит возможности и ускорит процесс прямой доставки запасных частей и комплектующих из Германии.



Новый автоматизированный высокостеллажный склад в Хамме будет расположен на территории в 11,7 тыс. кв. м. В здании высотой 30 м разместится 28 уровней стеллажей, разделенных на два класса с учетом веса, объема и ликвидности хранимых деталей. Общее количество складских мест увеличится с нынешних 195 тыс. до почти 300 тыс., а общая производительность 14 новых линий составит до 600 паллет в час.



«Чем больше количество складских мест, тем более широкий ассортимент деталей можно одновременно хранить, что позволит клиенту в минимальные сроки получить те комплектующие, которые требуются именно его конкретной машине — определенной модификации и года выпуска. При наличии запчасти на складе в Германии она уже на следующие сутки поступает к нам в Климовск. Таким образом, практически исключается ситуация, когда ожидание будет занимать несколько дней, что может выразиться в существенных экономических потерях, если техника будет простаивать», — поясняет директор по послепродажному обслуживанию «КЛААС Восток» Андреас Цильм.



«CLAAS постоянно работает над обеспечением лучшего сервиса для своих клиентов. Для нас это является конечной целью во всех процессах, во всей нашей работе. Каким бы далеким от России не казался Центр логистики CLAAS в Хамме, речь идет всего лишь о нескольких часах авиаперелета. С точки зрения динамического роста потребностей в запчастях российский рынок сегодня для концерна является одним из ключевых. Поэтому расширение склада в Германии — это стратегическое решение группы, которое позитивно скажется на дальнейшем развитии сервисной службы и логистической цепочки компании в России», — отмечает заместитель генерального директора по сбыту ООО «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

