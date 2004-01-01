Партнерский материал. Цена на растительное масло в России в 2018 году выросла на 20%

По оценочным данным компании FEEDLOT , в 2017 году объем производства нерафинированного растительного масла составил 5,73 млн т. За девять месяцев 2018 года было произведено более 4 млн т, что на 17% больше объемов января-сентября 2017-го.







Для производства комбикорма традиционно используются подсолнечное, рапсовое, соевое, пальмовое и другие растительные масла. Включение 4-6% масла в состав комбикорма позволяет эффективно сбалансировать рацион животных по обменной энергии. Но при значительном росте стоимости этого компонента он начинает существенно влиять на стоимость самого корма, что негативно сказывается на экономических результатах деятельности предприятия.



По данным мониторинга FEEDLOT, в октябре 2018 года средняя стоимость подсолнечного масла отечественного производства находилась на отметке 51-53 руб./кг, что на 12,6% выше показателя октября 2017 года. С начала 2018-го отмечается постоянная повышательная динамика, в результате которой цена на подсолнечное масло в России выросла на 20%.







Предприятия вынуждены искать способы удешевления рационов либо за счет включения альтернативных источников энергии, либо за счет более эффективного использования существующих. Традиционно для лучшего усвоения жиров в комбикормах используются различные эмульгаторы, позволяющие повысить усвояемость этого компонента за счет увеличения количества и уменьшения размеров частиц жира. Вместе с тем наиболее эффективным способом, набирающим популярность у российских производителей, стало добавление экзогенной липазы — фермента, отвечающего за расщепление жиров на жирные кислоты и глицерин. Этот подход позволяет не только многократно повысить усвоение масла организмом животных, но и значительно сократить объем его использования в комбикормах.

