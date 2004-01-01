 Партнерский материал. Компания Alltech начинает прием заявок на участие в самом масштабном конкурсе в области сельскохозяйственных наук — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания Alltech начинает прием заявок на участие в самом масштабном конкурсе в области сельскохозяйственных наук
Alltech
|
Ноябрь 2018
С момента основания в 2005 году в конкурсе «Молодой ученый Alltech» (Alltech Young Scientist, AYS) приняли участие более 60000 студентов из более чем 70 стран мира. Общая стоимость призов составила 1 млн долларов США
Сахид Салами, Университет Катании, Италия, получает награду на конкурсе «Молодой ученый Alltech» в рамках конференции ONE: Конференция идей Alltech 2018
Фото: Alltech

«Молодой ученый Alltech» - один из самых престижных конкурсов в области сельскохозяйственных наук для студентов вузов, который выявляет самых лучших и подающих надежды будущих исследователей из университетов со всего мира. Компания Alltech начинает прием заявок на участие в конкурсе в 2019 году.

Конкурс «Молодой ученый Alltech» был основан Доктором Пирсом Лайонсом в 2005 году, чтобы поддерживать любознательность и инновации в системе образования. Будучи ученым, он понимал проблемы исследователей и воодушевление от прорыва, который решает существующие задачи. С помощью конкурса он надеялся создать более тесную связь между учебной аудиторией и проблемами сельского хозяйства, с которыми сталкиваются в поле и на фермах. Что особенно важно, Доктор Пирс Лайонс хотел вдохновлять и показывать таланты студентов, которые работают над решениями для общего будущего нашей планеты.

В 2019 году конкурс «Молодой ученый Alltech» открыт для студентов магистратуры и аспирантов, номинирование профессорами больше не требуется. Заявленные участники сначала будут соревноваться в своих регионах Северной Америки, Южной Америки, Азии и Европы/Африки. Региональные победители будут приглашены на включающую все расходы неделю открытий конкурса «Молодой ученый Alltech» в Лексингтон, штат Кентукки, где они смогут принять участие в соревновании на глобальном уровне в рамках конференции ONE: Конференция идей Alltech
(ONE19) 19-21 мая 2019 года. Призовой фонд победителя составит 10 тыс. долларов США.

«Конкурс «Молодой ученый Alltech» дает возможность новому поколению ученых в области сельскохозяйственных наук показать свои исследования, продолжить образование и познакомиться с блестящими умами современности в области науки и сельского хозяйства, — говорит доктор Карл Доусон, вице-президент и главный научный сотрудник Alltech. — Мы гордимся тем, что можем предложить этот уникальный жизненный опыт с надеждой выявить и наградить тех, кто стремится оказать влияние на сельскохозяйственную отрасль через научные исследования и инновации».

В настоящее время регистрация на конкурс 2019 года открыта и закроется 31 января 2019 года. Студенты могут предоставить научные работы по таким темам как здоровье и кормление животных, растениеводство, аналитические методы в сельском хозяйстве, безопасность пищевой цепи и прослеживаемость, здоровье и питание человека и другие, связанные с сельским хозяйством. Подать документы на участие в конкурсе можно онлайн до 31 января 2019 года. Региональные победители будут объявлены в апреле 2019 года.

Несмотря на то, что конкурс объявлен только для студентов магистратуры и аспирантов, «Молодой учеёный Alltech» приглашает других начинающих ученых вступить в программу на Facebook и Instagram, где мы представляем специальные конкурсы и другую актуальную информацию. Чтобы узнать больше и зарегистрироваться на участие в конкурсе «Молодой ученый Alltech», посетите наш сайт AlltechYoungScientist.com.

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