Партнерский материал. Väderstad представляет новинки на ЮГАГРО

Уникальная разработка компании — CrossCutter Disc — была удостоена премии «Машина года 2018» в категории «Обработка почвы» на выставке Agritechnica в Ганновере. Широкие возможности открывает способность CrossCutter Disc осуществлять полное срезание при завершении работ покровными культурами. При интенсивной работе на рабочей глубине 0-3 см CrossCutter Disc не осуществляет глубокого перемешивания остатков покрывных культур. Это убирает покровные культуры, минимизируя риск появления проблем со следующим урожаем.



Также на стенде компании будет представлена обновленная Tempo V 12 с передним бункером FH 2200 — высокоскоростная сеялка нового поколения. Она обладает непревзойденной точностью на скорости в два раза выше, чем у обычных сеялок. Tempo справляется «на отлично» с любой задачей: нулевая, минимальная или традиционная обработка почвы. Как результат — ровная всхожесть, которая дает лучший старт урожаю.



Возможность использования одной машины для различных типов семян увеличивает процент ее использования и сокращает стоимость обработки гектара. Навесной передний бункер для удобрений FH 2200 обеспечивает высокоточный комбинированный сев с одновременным внесением удобрений. Бункер объемом 2200 л оснащен электрической дозирующей системой Fenix III, которая подходит для больших объемов и высоких рабочих скоростей на поле.



Селяка Spirit 800 Сombi, которая также будет представлена на выставке, оснащена двумя системами дозирования Fenix II. Мощный электропривод обеспечивает высокие нормы высева на высоких скоростях. В представленной модели оптимизация распределения воздуха в соответствии с типом семян и удобрений достигается за счет интегрированной системы AirBalance. Spirit 800С обладает опцией отключения половины машины прямо из кабины. Комбинированная модель имеет вместительный 5000-литровый бункер.



Приглашаем вас на наш стенд А-113 в рамках экспозиции официального дилера компании Vaderstad ООО «Агро-Строительные Технологии».

