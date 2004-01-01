Партнерский материал. Точность и скорость. Без компромиссов!

Если раньше весна давала аграриям достаточно времени на проведение посевной — 7-12 дней, когда почва достаточно прогрелась и подсохла для того, чтобы положить в нее семена, но еще не полностью потеряла влагу, чтобы дать возможность этим семенам быстро и дружно прорасти — то сейчас ситуация изменилась. Затяжная зима сменяется буквально несколькими днями той самой «идеальной весны» и сразу наступает лето, когда температура днем достигает 20-25 градусов, и почва начинает интенсивно терять влагу.



И если ранний сев чреват потерей части урожая из-за риска возвратных холодов и порчей техники из-за эксплуатации по переувлажненной почве, то затягивание посевной также сулит неполучение дружных всходов. Вот и получается, что аграрии вынуждены искать компромиссы, решая задачи бизнеса и стремясь минимизировать возможный убыток.





Фото: Kverneland



«Сокращение сроков посевной за счет повышения эффективности работ — то, к чему стремятся современные фермеры, — рассказывает Сергей Марнов, руководитель направления посевной техники компании «Квернеланд Груп СНГ». — Однако сокращение сроков не должно сказываться на качестве посева. Выиграть время, но недополучить урожай из-за допущенных огрехов — не вариант. Для тех, кто не ищет компромиссов между скоростью и точностью проведения посевных работ, будет приятным сюрпризом появление на российском рынке новой сеялки Kverneland Optima TF Profi с высокоскоростными секциями SX ».



Kverneland Group стабильно входит в тройку лидеров мировых поставщиков сеялок точного высева. При этом наиболее востребованной у российских сельхозпроизводителей стала пневматическая пропашная сеялка Optima, которая подкупила аграриев точностью раскладки семян и универсальностью. Она предназначена для высева подсолнечника, как масличного, так и СПК, а также сои, кукурузы, бахчевых, кормовых бобов, дражированной и не дражированной свеклы, карликовой фасоли, гороха и многих других культур. При ширине захвата от 3 до 12 м, машина имеет относительно невысокую стоимость и уже успела отлично зарекомендовать себя в России — с начала ее продаж в 1996 году таких машин было продано свыше 1 тыс. единиц. Немаловажно и то, что до сих пор на полях работают эти машины, произведенные 12 и более лет назад, что свидетельствует об их долговечности при манере эксплуатации в условиях российских хозяйств. Так, например, если в Германии средняя наработка на 12-тиметровую сеялку составляет 300-500 га, то в России это не менее 1 тыс. га, а средняя наработка переваливает за 1,5 тыс. га за посевную.



Однако чего не хватало сеялкам Optima, так это скорости, ведь на рынке были представлены модели-конкуренты со скоростью выше заявленной производителем 12 км/ч. Но все изменилось благодаря разработке инженерами завода в немецком Зойсте (завода Kverneland Group Soest, специализирующегося на производстве посевной техники) в 2017 году новых высокоскоростных высевающих секций SX.



При разработке нового высевающего центра конструкторам удалось сохранить плюсы высевающего центра предыдущего поколения — минимальное сопротивление качению, за счет отсутствия трения и уплотнения между высевающим диском и ступицей — они вращаются вместе. Благодаря этому для вращения высевающего диска требуется очень низкий крутящий момент. Таким образом, даже оснащенная 16-ю высевающими секциями Optima SX сеялка может полностью обеспечиваться энергосистемой трактора без использования дополнительного генератора. Это снижает потребляемую машиной мощность и позволяет экономить топливо.





Фото: Kverneland



Важно, что требования к мощности трактора остались достаточно низкими: 150 л. с. уже будет достаточно, чтобы разогнать эту сеялку до максимальной скорости 18 км/ч. Для большинства аграриев это будет означать, что не придется пополнять парк энергосредств.



Благодаря увеличенной эффективности производительность прежних сеялок Optima увеличилась на 50%. Так, например, сеялка Optima TF Profi с 8-ю секциями с междурядьем 70 см, оснащенная высевающими секциями SX, способна закрывать до 10 га/час при посеве кукурузы.



В основе работы высевающего центра нового поколения лежит принцип избыточного давления и прямого привода высевающего диска (без использования ременной передачи). Система внесения удобрений и высевающая система используют один на двоих вентилятор, который приводится в работу с помощью гидравлики или ВОМ в зависимости от комплектации. Семена выстреливаются в борозду потоком воздуха со скоростью 70 км/ч, а мягкое улавливающее колесо защищает нежные семена, подлавливая их. За счет этого и достигается точность раскладки семян при рабочей скорости до 18 км/ч. Интенсивность воздушного потока можно регулировать в зависимости от размера, формы и массы семян.



В высевающей секции семена отделяются друг от друга, «прилипая» за счет избыточного давления к отверстиям диска. Для обеспечения точного распределения семян используются направляющие на высевающем диске и два отсекателя. При этом второй из них служит в основном для корректировки семян неправильной формы, таких как семена подсолнечника, которые могут носиками «прилипнуть» к одному отверстию. При посеве рапса присоединяется еще и звездочка для очистки рапсового диска.



В отличие от высевающих секций предыдущего поколения внизу секции SX под прорезающими дисками установлен мощный анкер, который нивелирует эффект W-образной борозды после дискового сошника и создает идеальное посевное ложе, уплотняя дно борозды. Промежуточное прикатывающее колесо гарантирует оптимальный контакт семян с поверхностью почвы.



Вес самих высевающих секций (по 130 кг каждая) с возможностью дополнительного его увеличения на 150 кг благодаря гидравлической системе способствует равномерности глубины заделки семян при высокой рабочей скорости.



«Выход на рынок моделей сеялок Optima с новыми высокоскоростными секциями позволяет нам предложить наиболее передовое решение на рынке пропашных сеялок, которое поможет существенно сократить сроки посевной при сохранении привычной для наших клиентов точности и равномерности раскладки семян, которые присуще данной серии», — уверен Сергей Марнов.

