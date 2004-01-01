Партнерский материал. К юбилейной выставке «ЮГАГРО» установлен рекорд продаж комбайнов CLAAS TUCANO

Технику CLAAS на одном из крупнейших стендов выставочной площадки представит ее официальный дилер в Краснодарском крае — компания «Мировая техника — Кубань», которая в этом году установила рекорд продаж в своих регионах — 105 комбайнов TUCANO российского производства.



Вниманию посетителей будет представлен обновленный к новому сельхозсезону комбайн TUCANO 580, тракторы AXION 950 и 850, последние программные продукты и электронное оборудование для высокоточного земледелия EASY. Также аграрии смогут узнать о преимуществах универсальной жатки нового поколения с гибким режущим аппаратом CONVIO FLEX, которая эффективно убирает сразу три культуры: зерновые, зернобобовые и масличные.



Завод «КЛААС» как крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России традиционно выступает стратегическим партнером выставки «ЮГАГРО». На сегодняшний день на заводе производятся все модели комбайнов TUCANO, тракторы серии AXION и XERION. Уже несколько лет подряд две модели тракторов (AXION 800/900 серии, XERION 4500/5000) и комбайн (TUCANO 430/440/450) входят в реестр «100 лучших товаров России» и Кубани, а руководство компании «КЛААС» удостоено премией администрации Краснодарского края в области качества.



В целях содействия дальнейшему динамичному развитию агропромышленного комплекса региона эксперты CLAAS совместно с организаторами выставки «ЮГАГРО» проведут панельную дискуссию «Эффективная эксплуатация техники как инструмент снижения себестоимости продукции». В частности, специалисты подробно остановятся на таких вопросах как методики снижения расхода топлива, повышение эффективности земледелия за счет использования цифровых технологий и электронных систем, возможности повышения эксплуатационной надежности техники и других аспектах повышения рентабельности сельскохозяйственного бизнеса. Основное внимание будет уделено практическим примерам уже внедренных лучших практик.



Компании CLAAS и «Мировая техника — Кубань» будут рады видеть клиентов и партнеров на стенде А107. Там же гости выставки смогут записаться на экскурсию и посетить самый современный на континенте завод «КЛААС», увидеть весь производственный процесс, а также познакомиться с новыми цехами.

