Это первый крупный протравочный центр, созданный в рамках программы Bayer по внедрению инновационных технологий обработки семян на российский рынок. В рамках программы Bayer передает в пользование ведущим фермерским хозяйствам высокотехнологичное протравочное оборудование.

Компания уже заключила соглашения о сотрудничестве с ведущими производителями сельскохозяйственной продукции. Открытие аналогичных центров по обработке семян планируется и в других городах России. Так, в 2016 году в программе Bayer участвуют фермерские хозяйства в Калининграде, Омске, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Курске. Компания планирует расширить географию программы и в дальнейшем открывать подобные проекты в основных зерносеющих регионах России. Общий объем инвестиций за период с 2016 по 2017 годы составит 100 млн рублей.