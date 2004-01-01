

В мероприятии приняли участие представители Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, Министерства сельского хозяйства, Роспотребнадзора, Росстандарта и других государственных ведомств, а также представители российского бизнеса и отраслевых союзов. О зарубежном опыте развития органического направления в сельском хозяйстве рассказали атташе по сельскому хозяйству и окружающей среды посольства Австрии, директор Аграрной платформы Киргизии и руководитель проекта Центра экологических решений (Белоруссия).