Статья опубликована в журнале «Агроинвестор» №1 (9908) январь 2017
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В частности, речь идет о тепличном комплексе: без субсидий такие проекты не окупаются. При этом группа намерена продолжать приобретать других игроков для консолидации отрасли, а также будет развивать экспорт продукции, рассказывает гендиректор компании Максим Басов.