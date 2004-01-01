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«Русагро» изменила стратегию развития бизнеса
Холдинг доведет до конца все начатые проекты, но приостановил некоторые объявленные ранее из-за неопределенности с господдержкой АПК в 2017 годуАгроинвестор, январь 2017
В частности, речь идет о тепличном комплексе: без субсидий такие проекты не окупаются. При этом группа намерена продолжать приобретать других игроков для консолидации отрасли, а также будет развивать экспорт продукции, рассказывает гендиректор компании Максим Басов.
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