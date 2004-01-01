Переоборудование завода идет в соответствии с программой оптимизации и предполагает концентрацию производственных мощностей на локальной территории с параллельным созданием на избыточных площадях индустриального парка «Техникс». Интересно, что новая линия установлена на месте, где во время войны проходил танковый конвейер для сборки боевых машин.



Новый конвейер обеспечит мощность до 2 тыс. агрегатов в год. По словам технических специалистов предприятия, он будет отличаться от прежнего, оставшегося в инженерном корпусе (там находилась так называемая бегущая дорожка, а в корпусе отделения инженерных машин — железнодорожная колея). На рельсы установят платформы, предназначенные для перемещения собираемого трактора от одного поста к другому. Всего таких постов будет восемь.



На первом будет устанавливаться защита двигателя и коробки передач, на последнем — гидравлика и подключение аккумуляторов. Особенностью нового конвейера станет и то, что здесь не планируют собирать узлы параллельно с установкой. Кроме того, будет применена система бережливого производства, направленная на создание правильно организованного рабочего пространства.

