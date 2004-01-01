Недавно стало известно о том, что Terex Corp. продает завод в Ковентри (Великобритания) французской группе Groupe Mecalac. Сумма сделки пока не раскрывается. Завод выпускает экскаваторы-погрузчики, асфальтовые катки и думперы. Сделка означает, что Terex выходит из бизнеса компактной строительной техники Mecalac — французское предприятие, выпускающее экскаваторы и фронтальные погрузчики. Для Mecalac договор влечет значительную диверсификацию продуктового портфеля, поскольку их экскаваторы конкурируют с экскаваторами-погрузчиками, но значительно дороже их.



Кроме того, Terex Corp. продает свой немецкий бизнес компактной техники японскому холдингу Yanmar Holdings Co., Ltd. (сумма сделки $60 млн). Завод в Крайльсхайме (Германия) выпускает мини и миди-экскаваторы на гусеничном ходу, колесные экскаваторы и компактные фронтальные погрузчики. У Yanmar аналогичная линейка техники. Сделка включает также дистрибьюторский центр в Ротенбурге (Германия). Таким образом, Yanmar, получив производственные мощности, конструкторские разработки, патентный портфель, сбытовую и сервисную сеть Terex, еще более укрепит свои позиции в Европе. Ранее Terex продала шотландский завод шарнирно-сочлененных самосвалов компании Volvo CE.



На данный момент у Terex совместное предприятие по выпуску экскаваторов-погрузчиков с группой «Русские машины» в Твери.

