Новый колесный трактор классической компоновки MF 6713 станет первым на российском рынке представителем серии Massey Ferguson 6700. Модель комплектуется четырехцилиндровым турбированным двигателем AGCO POWER мощностью 132 л. с. и объемом 4,4 л, коробкой передач с 12 передачами переднего и 12 передачами заднего хода с возможностью механического переключения или переключения под нагрузкой Power Shuttle.



Для управления задним сцепным устройством используется система электронного управления сцепным устройством (ELC). Благодаря колесной базе в 2500 мм и максимальному углу поворота передних колес в 55 градусов трактор обладает отличной маневренностью и управляемостью. Выход новой модели позволит AGCO-RM в 2017 году занять 2,4% российского рынка среднемощных тракторов, к 2020 году компания планирует увеличить эту долю до 23,1%. Машины будут производиться на заводе АГКО-РМ в Голицыно.

