Фото: Vostock Capital
Состоялся международный форум «Тепличные комплексы России 2016»
В декабре 2016 года в Москве прошел международный форум «Тепличные комплексы России 2016», объединивший более 500 руководителей агрохолдингов, тепличных комплексов, производителей оборудования и инвесторовАгротехника и технологии
Vostock Capital, январь 2017
На площадке форума было представлено более 90 докладов о развитии тепличных предприятий и утвержденных инвестиционных проектах от руководителей таких компаний, как «ЛипецкАгро», «Агрокомплекс Чурилово», «IGS Agro», «Юг-Агро», грибной комплекс «Подмосковье», «Теплицы Кубани», «Норильск Никель», НК «СПК «Шымкент» (Казахстан), «JMP Flowers Rus», «Гавриш», «Цветы Удмуртии» и корпораций развития из ЮФО, ЦФО, ПФО и других регионов России.
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