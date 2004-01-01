

На площадке форума было представлено более 90 докладов о развитии тепличных предприятий и утвержденных инвестиционных проектах от руководителей таких компаний, как «ЛипецкАгро», «Агрокомплекс Чурилово», «IGS Agro», «Юг-Агро», грибной комплекс «Подмосковье», «Теплицы Кубани», «Норильск Никель», НК «СПК «Шымкент» (Казахстан), «JMP Flowers Rus», «Гавриш», «Цветы Удмуртии» и корпораций развития из ЮФО, ЦФО, ПФО и других регионов России.