По словам проектного менеджера «Агро-Белогорья» Евгения Денисенко, в ближайшие месяцы завод планирует поставить первую партию станочного оборудования на Графовский свинокомплекс, работающий в составе холдинга. В перспективе намечено сотрудничество с зерновыми компаниями, комбикормовыми заводами, тепличными и грибными хозяйствами.



Проектная мощность комплекса — 1,5 млн изделий в год. Стоимость проекта составляет 757 млн руб. Завод оснащен немецким оборудованием, позволяющим выполнять практически любые операции с металлом. Комплекс автоматизирован, в производственном цехе работают всего девять специалистов. Предприятие «ЗМС-Технолоджи» является модульным: в случае успешной реализации первого этапа возможно расширение мощности и ассортимента выпускаемой продукции.



«ЗМС-Технолоджи» ‑ российско-германский завод по производству сельхозтехники и оборудования; 51% контролирует холдинг «Агро-Белогорье», его партнерами являются Big Dutchman и Schickling.

