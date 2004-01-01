

Как сообщили «Интерфаксу» в Минсельхозе региона, на 245 га «Зеленая линия» (оператор тепличного комплекса ритейлера «Магнит») планирует возвести компостный цех и цех по выращиванию шампиньонов на 24 камеры, оснащенные климатическим оборудованием с автоматизацией и механизацией отдельных технологических процессов. Объем производства составит 6,4 тыс. т грибов в год. По оценке аналитической компании «Агриконсалт», рентабельность грибного бизнеса на покупном компосте составляет 45−50%, а при создании собственного компостного цеха может доходить до 150%. По подсчетам экспертов, строительство стабильного промышленного производства грибов даже минимальных объемов — в несколько десятков тонн продукции в месяц — обходится не менее чем в 40 млн руб. Средние инвестиции в комплекс мощностью 100 т грибов в месяц составляют примерно 250−450 млн руб.