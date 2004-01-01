

По данным федерального реестра сведений о банкротстве, в конце декабря 2016 года «Русагро-Приморье» за 30 млн руб. купила недвижимое имущество «Дальневосточного агрокомплекса», став единственным претендентом на этот актив. «Дальневосточный агрокомплекс» завершил строительство предприятия по убою и переработке мяса в 2009 году, однако два года спустя оно закрылось из-за недозагрузки. В январе 2016-го на предприятии было введено конкурсное производство.