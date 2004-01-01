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«Русагро» выиграла публичные торги по приобретению бойни в Уссурийске Приморского края
Руководитель управления по инвестициям компании Светлана Кузнецова уточнила, что была приобретена только недвижимость, от покупки оборудования «Русагро» отказалась, поскольку оно не соответствует ее требованиямАгроинвестор, март 2017
По данным федерального реестра сведений о банкротстве, в конце декабря 2016 года «Русагро-Приморье» за 30 млн руб. купила недвижимое имущество «Дальневосточного агрокомплекса», став единственным претендентом на этот актив. «Дальневосточный агрокомплекс» завершил строительство предприятия по убою и переработке мяса в 2009 году, однако два года спустя оно закрылось из-за недозагрузки. В январе 2016-го на предприятии было введено конкурсное производство.
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