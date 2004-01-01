

Завод будет обеспечивать качественным семенным материалом два хозяйства холдинга из кластера «Ростов-Юг» — «Донское» и «Конный завод имени Первой Конной Армии» (оба расположены в Зерноградском районе). Общая площадь их пашни превышает 40 тыс. га. «В 2016 году в нашем хозяйстве элитой было засеяно менее 18% от общих посевов озимых зерновых агрокультур, в этом — уже около 60%. Цель — в ближайшем будущем увеличить долю качественных семян до 90−95%, — рассказывает гендиректор «Донского» Андрей Апанович. — Покупать такой объем — очень дорого, премия доходит до $100−110/т к стоимости товарного зерна».