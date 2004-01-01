«Дамате» приобрела комбикормовый завод
Группа компаний «Дамате» завершила сделку по приобретению имущества предприятия «Кавендровский комбикормовый завод» в Пензенской областиАгротехника и технологии
ГК «Дамате», март 2017
Завод расположен в Наровчатском районе Пензенской области в непосредственной близости от площадок «Дамате» по производству мяса индейки. Мощность приобретенного завода — 10 тонн готовой продукции в час. В 2012—2013 гг. на предприятии было проведено техническое перевооружение. На сегодняшний день завод представляет собой работающее предприятие с полным автоматическим циклом производства комбикормов, включающим в себя линии дробления, смешивания, дозирования, гранулирования
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