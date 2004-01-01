

Завод расположен в Наровчатском районе Пензенской области в непосредственной близости от площадок «Дамате» по производству мяса индейки. Мощность приобретенного завода — 10 тонн готовой продукции в час. В 2012—2013 гг. на предприятии было проведено техническое перевооружение. На сегодняшний день завод представляет собой работающее предприятие с полным автоматическим циклом производства комбикормов, включающим в себя линии дробления, смешивания, дозирования, гранулирования и т. д. На территории завода также расположены три зерносклада напольного хранения общей вместимостью 4,5 тыс. т, элеватор вместимостью до 5 тыс. т сырья, сушильный комплекс. На заводе работает лаборатория, укомплектованная оборудованием для анализа как входящего сырья, так и готовой продукции. Завод обладает всей необходимой инфраструктурой. Штат предприятия составляет 72 человека.