Фото: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Состоялся VIII Международный учебно-практический семинар о новинках техники и технологий «Агротехника-2017»
1 марта 2017 года в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева состоялся VIII Международный учебно-практический семинар, посвященный новинкам техники, технологий, материалов и оборудования для агропромышленного комплекса — «Агротехника-2017»Агротехника и технологии
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, март 2017
На семинар собрались ученые, представители зарубежных и отечественных сельскохозяйственных машиностроительных компаний, разработчики современных агротехнологий, производители навигационного оборудования и беспилотных летательных аппаратов.
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