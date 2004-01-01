Фото: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

Фото: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

Состоялся VIII Международный учебно-практический семинар о новинках техники и технологий «Агротехника-2017»

1 марта 2017 года в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева состоялся VIII Международный учебно-практический семинар, посвященный новинкам техники, технологий, материалов и оборудования для агропромышленного комплекса — «Агротехника-2017»