Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №2 (60) март-апрель 2017
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На семинар собрались ученые, представители зарубежных и отечественных сельскохозяйственных машиностроительных компаний, разработчики современных агротехнологий, производители навигационного оборудования и беспилотных летательных аппаратов.