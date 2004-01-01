

«Это верный признак того, что мы движемся в правильном направлении, — отмечает руководитель дивизиона Crop Science в СНГ Ив Пике. — Россия является стратегически важным рынком для Bayer, поэтому мы постепенно расширяем портфель наших продуктов, повышая доступность инноваций для фермеров». На данный момент 30% средств защиты растений компания производит на территории страны. В течение двух лет планируется увеличить уровень локализации до 50%, сообщает топ-менеджер.