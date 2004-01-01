Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №4 (62) июль-август 2017
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Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Краснодарского края Сергей Алтухов и Президент группы компаний PETKUS Марк Шольце в рамках Международного экономического форума-2017, состоявшегося в июне в Петербурге. Как отметило руководство компании, для размещения производства пришлось выбирать из нескольких потенциальных площадок, что позволило всесторонне проанализировать преимущества того или иного варианта и остановиться на оптимальном для бизнеса решении — Кубани.

Инвестиции в проект составят 65 млн руб. Ожидаемые
сроки запуска завода — конец 2018 года. Реализация проекта позволит
создать до 50 рабочих мест.