Фото: PETKUS
PETKUS построит завод по производству сельхозмашин
Компания PETKUS Technologie построит на Кубани завод по производству сельхозоборудования производительностью до 500 единиц техники в годАгротехника и технологии
PETKUS, июль 2017
Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Краснодарского края Сергей Алтухов и Президент группы компаний PETKUS Марк Шольце в рамках Международного экономического форума-2017, состоявшегося в июне в Петербурге. Как отметило руководство компании, для размещения производства пришлось выбирать из нескольких потенциальных площадок, что позволило всесторонне проанализировать преимущества того или иного варианта и остановиться на оптимальном для бизнеса решении — Кубани.
сроки запуска завода — конец 2018 года. Реализация проекта позволит
создать до 50 рабочих мест.
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