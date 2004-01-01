В ответ на потребности рынка в легких высокотехнологичных зданиях с короткими сроками поставки и готовой технической документацией в России появился новый продукт — здания с каркасом на основе оцинкованных тонкостенных профилей — «Спайдер-В».



Среди главных преимуществ подобных объектов: низкая металлоемкость, готовая техническая документация, а также легкость и простота в сборке. На сегодняшний день количество изготовленных компанией Ruukki зданий ЛСТК составляет более 10 тыс., их общая площадь свыше 20 млн кв. м.



Еще один продукт — Food Safe Laminate (пищевой ламинат) был разработан для стен и потолков холодильных и морозильных камер, а также помещений для обработки пищевых продуктов. Востребованность такого ламината связана с его техническими свойствами: нетоксичность, коррозийная устойчивость, легкость очистки, износостойкость, гигроскопичность и антибактериальность.

