«Алтаймясопром» признан банкротом арбитражным судом Алтайского края



«Представленные суду доказательства свидетельствуют о неспособности ООО «Алтаймясопром» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Имущества должника недостаточно для погашения требований кредиторов в полном объеме», — говорится в определении суда. Решение вынесено по иску Барнаульской сервисной компании, поданному в июне 2017 года. В сентябре на предприятии была введена процедура наблюдения сроком до 20 февраля 2018-го. За неделю до истечения срока собрание кредиторов согласилось признать компанию банкротом и ввести конкурсное производство. За это решение проголосовал основной кредитор предприятия — Внешэкономбанк, долг перед которым оценивается в 9,8 млрд руб.