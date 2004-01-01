 «Алтаймясопром» признан банкротом арбитражным судом Алтайского края — Агроинвестор
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«Алтаймясопром» признан банкротом арбитражным судом Алтайского края
Агроинвестор
Агроинвестор
апрель 2018
В начале февраля общая задолженность крупнейшего в регионе предприятия по производству свинины (подконтрольно кемеровской управляющей компании «Кем-ойл») оценивалась в 11,1 млрд руб.
журнал «Агроинвестор»
апрель 2018
Фото: Легион-Медиа


«Представленные суду доказательства свидетельствуют о неспособности ООО «Алтаймясопром» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Имущества должника недостаточно для погашения требований кредиторов в полном объеме», — говорится в определении суда. Решение вынесено по иску Барнаульской сервисной компании, поданному в июне 2017 года. В сентябре на предприятии была введена процедура наблюдения сроком до 20 февраля 2018-го. За неделю до истечения срока собрание кредиторов согласилось признать компанию банкротом и ввести конкурсное производство. За это решение проголосовал основной кредитор предприятия — Внешэкономбанк, долг перед которым оценивается в 9,8 млрд руб.

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