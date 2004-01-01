 «Агриволга» идет в промпроизводство. Компания нарастит переработку молока в 10 раз — Агроинвестор
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Компании
«Агриволга» идет в промпроизводство. Компания нарастит переработку молока в 10 раз
Алена Белая
Агроинвестор
май 2018
Агрохолдинг топ-менеджера «Интерроса» Сергея Бачина приобрел два молочных завода в Ярославской области. Инвестиции в их модернизацию и расширение мощностей составят 1,5 млрд руб. Компания будет выпускать цельно-, кисломолочную продукцию и линейку сыров. Из-за своих масштабов проект пока не будет полностью органическим, но в перспективе инвесторы не исключают такую возможность
журнал «Агроинвестор»
май 2018
Фото: Легион-Медиа


Сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга», входящий в группу компаний «Агранта» Сергея Бачина и специализирующийся на выпуске органических товаров, настроен развивать промышленное производство молочной продукции. Компания приобрела 63% акций Даниловского сыродельно-маслодельного завода у нескольких акционеров, а также выкупила на торгах в рамках процедуры банкротства за 158 млн руб. ФГУП «Экспериментальный сыродельный завод» Россельхозакадемии в Угличе. Оба предприятия расположены в Ярославской области, где сосредоточены все активы «АгриВолги». «У нас уже есть свои наработки и сырьевая составляющая, поскольку мы занимаемся бизнесом, связанным именно с молочным производством. Поэтому в расширении этого направления мы видим перспективу», — комментирует президент агрохолдинга Андрей Молев.

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