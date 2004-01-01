Агроинвестор



Сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга», входящий в группу компаний «Агранта» Сергея Бачина и специализирующийся на выпуске органических товаров, настроен развивать промышленное производство молочной продукции. Компания приобрела 63% акций Даниловского сыродельно-маслодельного завода у нескольких акционеров, а также выкупила на торгах в рамках процедуры банкротства за 158 млн руб. ФГУП «Экспериментальный сыродельный завод» Россельхозакадемии в Угличе. Оба предприятия расположены в Ярославской области, где сосредоточены все активы «АгриВолги». «У нас уже есть свои наработки и сырьевая составляющая, поскольку мы занимаемся бизнесом, связанным именно с молочным производством. Поэтому в расширении этого направления мы видим перспективу», — комментирует президент агрохолдинга Андрей Молев.