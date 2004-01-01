В земельный банк «Агросилы», одного из крупнейших агрохолдингов Татарстана, включены 15,5 тыс. га сельхозугодий в Муслюмовском районе республики, говорится в сообщении холдинга. Таким образом объем земельного банка увеличился до 272 тыс. га. «Новые земли вошли в севооборот холдинга со второй половины 2016 года. Все площади были засеяны озимыми культурами», — уточняется в сообщении.

Всего к новому сельскохозяйственному сезону «Агросила» засеяла озимыми — пшеницей, рожью и рыжиком — 61 тыс. га пашни. Общая стоимость затрат на посевную кампанию озимых культур составила 580 млн руб., что на 190 млн руб. больше, чем в 2015-м. В 2015 году, как говорится на сайте холдинга, площадь озимых культур составляла 46 тыс. га.

Озимым культурам в республике должно уделяться первостепенное значение, отмечают Татарском НИИ сельского хозяйства. «Исходя из реальной оценки ситуации в земледелии, наличия денежных, технических и людских ресурсов под урожай будущего года необходимо посеять озимые зерновые порядка 600−650 тыс. га», — говорят в НИИ. По подсчетам ученых, в структуре озимого клина озимая пшеница должна занимать 300 тыс. га, рожь — 300−320 тыс. га, тритикале -20−50 тыс. га. Тем не менее в этом году в Татарстане под посевы озимых отведено только 570 тыс. га (в прошлом году — 590 тыс. га). Сыграли роль обильные осадки, из-за которых пришлось остановить сев, ранее сообщали в республиканском Минсельхозпроде.

Что касается уборочной кампании в целом, то в «Агросиле» назвали ее одной из наиболее успешных для растениеводческого направления за последние несколько лет. В агрофирмах холдинга получен рекордный урожай сахарной свеклы — 964 тыс. т, что на 28% больше, чем в 2015 году. Собрано 404 тыс. т зернобобовых, 22 тыс. т масличных культур и 26,6 тыс. тонн кукурузы. Кроме того, заготовлено более 338 тыс. т кормов для поголовья КРС, в том числе 185 тыс. т сенажа, 138 тыс. т силоса и 15 тыс. т сена. Общая стоимость затрат на посевную кампанию в этом году составила около 1,5 млрд руб., еще более 1,3 млрд руб. инвестировано в развитие автопарка спецтехники.

Холдинг «Агросила» создан в декабре 2005 года в Татарстане и находится на 15-м месте крупнейших российских землевладельцев в рейтинге BEFL. По сообщениям СМИ, группа контролируется главой ОАО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым — экс-министром энергетики Татарстана и племянником первого президента республики Минтимера Шаймиева. В структуру холдинга входят восемь агрофирм, комбикормовый и семенной заводы, завод «Заинский сахар» (занимает 51% рынка сахара в Татарстане), птицефабрика «Челны-Бройлер» (65% рынка мяса птицы в республике). В 2015 году начато строительство нового производственного комплекса «Челны-Бройлер» и двух технополисов в Закамье — «Чулман» и «Заман» (Заинский). Выручка «Агросилы» в 2015 году увеличилась на 38%, до 25 млрд руб., чистая прибыль — на 68%, до 2,7 млрд руб. В начале 2016-го в холдинге заявляли о намерении войти в десятку крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции России по итогам года.