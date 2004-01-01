«АФГ Националь», крупнейший российский производитель риса, увеличил производство овощной продукции в 2016 году до 106,6 тыс. т с 28,8 тыс. т, полученных в 2015-м. В Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях собрано около 80 тыс. т картофеля и 26,6 тыс. т овощей открытого грунта, в том числе моркови — 16,7 тыс. т, лука — 7,4 тыс. т, свеклы — 2,5 тыс. т.

Наибольшую урожайность удалось получить в Нижегородской области: по столовому картофелю — 47,4 т/га, по моркови — 80 т/га, что обусловлено, главным образом, организацией системы орошения, говорится в сообщении группы. В 2016 году площадь орошаемых земель группы в Нижегородской области по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем в 10 раз — с 300 до 3,1 тыс. га. Также система орошена была внедрена в Новгородской области на площади 1,2 тыс. га, на эти цели в бюджете холдинга на этот год было заложено 320 млн руб. (Нижегородская область) и 106 млн руб. (Новгородской область). Как заявляли в компании, орошение позволит повысить урожайность картофеля в два раза, до 50−55 т/га, а качество — в три раза.

Ранее «АФГ Националь» заявлял о планах нарастить объемы производства овощной продукции до 500 тыс. т к 2018 году, суммарные инвестиции оцениваются в 20 млрд руб. Позднее в холдинге не исключили коррекцию инвестиционного плана в сторону увеличения. В этом году земельный банк под выращивание овощей открытого грунта был увеличен в 2,5 раза — с 6,5 тыс. га до 16,3 тыс. га. В будущем группа намерена создать пять производственных кластеров и занять 30% рынка картофеля и овощей, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор «АФГ Националь» Юрий Белов.

Начало года для производителей картофеля было неблагоприятным из-за низких розничных цен на продукцию, вызванных высоким урожаем 2015 года. В результате к июню в рознице картофель стоил 29,24 руб./кг против 35,51 руб./кг в июне 2015-го и 39,13 руб./кг в июне 2014-го. В 2016 году, по данным Минсельсоза на 16 ноября, в сельскохозпредприятиях и фермерских хозяйствах накопано 6,9 млн т картофеля, что на 0,4 млн т или 5% меньше прошлогоднего сбора. Урожайность этой агрокультуры в среднем по России составила 21,8 т/га, по Нижегородской области — 24,4 т/га. Цена картофеля в розничном обороте, по данным Росстата, к 14 ноября находилась на уровне 19,48 руб./кг и, как ранее заявлял «Агроинвестору» гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев, существенно расти в этом сельхозгоду не будет. В то же время «Руспродсоюз» прогнозирует рост потребления базовых продуктов питания, в том числе картофеля, на фоне падения реальных доходов домохозяйств.