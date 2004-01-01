Птицефабрика «Роскар» вложит 2,2 млрд руб. в строительство двух заводов. Как сообщил гендиректор предприятия Валерий Горячев, 1,2 млрд руб. выделены на строительство перерабатывающего завода мощностью 1 млрд яиц в год, его строительство завершится в следующем году. Еще 1 млрд руб. будет вложен в предприятие по переработке куриного помета в электроэнергию, строительство которого начнется в следующем году.

Производство по утилизации помета планируется запустить в течение пяти лет, в настоящее время идут переговоры с поставщиками оборудования из Нидерландов и США. Предприятие позволит наладить экологически безопасную переработку помета и, по расчетам руководства фабрики, произведенной энергии должно хватить для полного обеспечения предприятия теплом и электроэнергией. В проект компания намерена вложить $2,4 млн собственных средств, как минимум половину расходов на проект «Роскар» покроет за счет заемных средств. Как предполагается, окупаемость проекта составит два года. По словам Горячева, в Европе и Америке есть несколько крупных предприятий, которые используют эту технологию, сейчас специалисты их опыт внимательно изучают.

Утилизация куриного помета, который в Федеральном классификационном каталоге отходов отнесен к третьему классу опасности, для многих птицефабрик является серьезной проблемой. Ежегодно одна курица-несушка производит 55−70 кг помета, а на 1 кг бройлера приходится около 3 кг помета. Сейчас куриный помет вывозится на поля после специальной обработки — в частности, такая технология применяется на птицефабрике «Приосколье», сказал «Агроинвестору» председатель Международного форума птицеводов Сергей Шабаев. Машина для приготовления компоста ворошит помет, свозит его в гурты и по истечении восьми месяцев помет в виде удобрения вывозится на поля.

Ранее биозавод по производству топлива из помета намеревались построить в Дагестане в рамках проекта по строительству агротехнопарка «АгроДагИталия», включающего птицекомплекс мощностью 35 тыс. т бройлера и 650 млн яиц в год. Однако проект до сих пор не реализован. «Технологии по переработке птичьего помета в электроэнергию у нас в стране не распространены», — сказал «Агроинвестору» специалист Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Валерий Лысенко. По его словам, такая технология затратна, кроме того, нужно тщательно просчитывать ее эффективность. «Наиболее простая, доступная и реальная технология — это пассивное компостирование, когда помет смешивается в определенных пропорциях с органическими компо­нентами», — сказал он. Эта органическая смесь буртуется и постепенно превращается в органическое удобрение, кото­рое можно вносить в почву. Второй способ — аэробная твердофазная фрагментация, являющаяся биотерми­ческим процессом минерализации и гумификации веществ.

«Роскар» является одним из крупнейших российских производителей яиц и продуктов их переработки, а также мяса птицы и полуфабрикатов, работающий по замкнутому циклу. Объем производства яиц в 2015 году составил около 1 млрд штук, мяса птицы — 19,4 тыс. т. По данным kartoteka.ru, выручка ПАО «Птицефабрика Роскар» в 2015 году составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 873 млн руб.