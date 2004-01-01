В 2017 году в Ставропольском крае начнется строительство кукурузокалибровочного завода. Как сообщает Минсельхоз региона, инвестиционный проект будет реализован немецким производителем оборудования для переработки зерна Petkus на территории индустриального парка в Солнечнодольске.

Стоимость строительства — €35 млн. В настоящее время решаются вопросы по оформлению документации и подключению к объектам инженерной инфраструктуры. По словам замглавы ставропольского Минсельхоза Романа Коврыги, вместо запрашиваемых 10−12 га под строительство компании будет выделено 30,8 га. «Помимо самого завода инвестором будут разбиты опытные участки для ведения селекционной деятельности, хотя основной упор будет сделан все-таки на плоды достижений ставропольских ученых», — заверил Коврыга. До конца 2016 года на Ставрополье приедут эксперты из Германии, которые дадут комплексную оценку участку с позиции геологии, геодезии и топографии.

Тех калибровочных мощностей, которые сейчас в России есть, недостаточно для покрытия потребности отечественных производителей кукурузы в семенах, говорит технический эксперт компании «Сингента» Сергей Цапенко. «Российское производство семян сейчас обеспечивает только 45−55% всей потребности. Все остальное — это импортное производство», — сказал он «Агроинвестору». Достаточное количество отечественных семян наблюдается только по кукурузе на силос — здесь потребность закрывается на 90%.

В настоящее время производители гибридов зачастую «подрабатывают» семена у сторонних организаций, например, на калибровочном заводе в Воронежской области, отметил Цапенко. Он был построен в 1999 году и производит как гибриды отечественной селекции, так и гибриды зарубежных компаний — KWS, Pioneer, Monsanto. Последняя в 2015 году объявила, что рассматривает возможность строительства в России завода по калибровке семян кукурузы, однако реализация проекта до сих пор не начата. «Сингента» также ранее сообщала о намерении построить в России завод по производству семян кукурузы, подсолнечника и химсредств, в 2012 году компания заключила соглашение с администрацией Краснодарского края по предоставлению 37 га. земли, однако позднее проект был прекращен. В «Сингенте» позднее не исключали, что завод может быть построен в другом регионе, например, в Ставропольском крае.

По данным Минсельхоза, к 23 ноября намолочено 13,1 млн т кукурузы на зерно, урожай собран на 78,7% засеянных площадей. Урожайность в этом году составляет 57,4 ц/га против 51,6 ц/га в 2015-м. По прогнозу «Совэкона», валовой сбор культуры по итогам сельхозгода обновит рекорд и превысит 15 млн т против 13,2 млн т в 2014-м. Лидером по производству кукурузы на зерно является Краснодарский край, на который приходится 27% общероссийского сбора этой культуры, Ставропольский край находится на втором месте с долей сбора в 10%. Ранее в Минсельхозе заявляли о необходимости удвоения производства кукурузы в стране до 30 млн т — без достижения этой цели невозможно будет добиться увеличения производства зерновых до 150 млн т/год.