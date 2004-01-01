Счетная палата: из 166 проектов в молочной отрасли реализованы лишь 64

Начала работу ХVI федеральная бизнес-конференция «Агрохолдинги России — 2016», организованная журналом «Агроинвестор» при официальной поддержке Минсельхоза. С первым докладом, посвященным итогам сбора урожая и перспективам сектора в следующем году, выступает гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

В ходе мероприятия ведущие отраслевые и финансовые эксперты и аналитики, представители профильных союзов и ассоциаций, а также консалтинговых компаний подведут итоги 2016 года в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках, а также представят первые прогнозы и сценарии развития АПК в 2017 году. Участники конференции обсудят состояние операционной и инвестиционной среды в агросекторе, инструменты государственного регулирования, импортозамещение, развитие экспорта и другие вопросы.

В стратегической сессии «Аграрный сектор на траектории роста. Итоги года и тренды среднесрочного развития» выступят президент Мясного совета Единого экономического пространства Таможенного Союза Мушег Мамиконян, начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко и председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин.

В течение дня спикерами конференции станут гендиректор группы «Русагро» Максим Басов, основатель и гендиректор компании «Евродон» Вадим Ванеев, гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов, гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова, председатель Комитета по АПК Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Бирюков, руководитель направления по работе с агропромышленными компаниями Deloitte в России Ринат Хасанов, гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов и многие другие.

В работе конференции принимают участие около 250 ключевых игроков рынка: владельцы, директора и топ-менеджеры таких компаний, как Bunge, «Концерн Покровский», Газпромбанк, «Продо», «Эко-Культура», «ЭкоНива», Syngenta, Промсвязькапитал, группа ГАЗ, «Ремит», Ростсельмаш, ВЭБ и другие.