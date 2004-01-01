«Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса) увеличит поголовье КРС на фермах в Калининградской области на 20% — до 55 тыс. голов в 2017 году. Как говорится в сообщении холдинга, расширение будет произведено «в связи с масштабированием производства высококачественной говядины». «Компания продолжает строить новые животноводческие фермы в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях в рамках межрегионального проекта для увеличения поголовья до 1 млн голов к 2020 году», — отмечается в сообщении «Мираторга».

В настоящее время совокупное поголовье КРС породы абердин-ангус «Мираторга» составляет более 460 тыс. голов. В Калининградской области холдинг управляет шестью фермами и приступил к строительству седьмой, стоимость проекта — 1 млрд руб. По информации компании, климат Калининградской области хорошо подходит как для содержания животных, которые могут круглый год жить под открытым небом, так и для выращивания кормов. В 2017 году площадь посевов зерновых для обеспечения поголовья кормами в Калининградской области планируется увеличить на 60%, до 4,7 тыс. га, что позволит заготовить 25 тыс. т зерновых против 9 тыс. т в этом году.

По данным маркетингового исследования Global Reach Consulting (GRC), с 2010 года поголовье КРС мясных пород в России увеличивалось в среднем на 10% ежегодно. Как сообщили «Агроинвестору» в аналитической компании, в 2010 году прирост составил 12,2%, 2011-м — 8,8%, 2012-м — 14,6%, 2013-м — 18,6%, 2014-м — 6,4%, в прошлом году — 1,4%. Тем не менее доля мясного животноводства в общем объеме производства говядины остается небольшой — по подсчету GRC, около 95% говядины в стране приходится на «шлейф» молочного скотоводства. И этот тренд в ближайшее время сохранится, отметил президент Мясного совета ЕЭП Таможенного союза Мушег Мамиконян на XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016», организованной «Агроинвестором». «Высококачественная говядина и инвестиции в эту сферу, конечно, делает рынок более насыщенным, но в количественном отношении это существенно не отразится на рынке общего потребления», — сказал он.

Совокупный объем производства говядины в России в 2015 году составил 1,64 млн т в убойном весе, что на 1,1% (на 18 тыс. т) меньше, чем в 2014-м. По подсчетам Национальной мясной ассоциации, по итогам 2016 года промышленное производство говядины упадет на 1−1,5% и, по оценке Мамиконяна, в ближайшие годы продолжит падать. Почти 90% всего поголовья КРС приходится на пять федеральных округов — Приволжский и Сибирский федеральные округа, доли которых составляют 28% и 22% соответственно, примерно по 12% имеют Центральный, Северо-Кавказский и Южный округа. Доля Северо-Западного округа в 2015 году составляла 3,6%, в том числе только 0,58% — доля Калининградской области, подсчитали в GRC. Как свидетельствуют данные Росстата, в 2015 году поголовье КРС в Калининградской области равнялось 109,43 тыс. голов против 97,87 тыс. голов в 2014-м.