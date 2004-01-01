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1,7 тыс. голов молодняка Васюринского МПК уйдут с молотка
Имущество будет продано в рамках взыскания 0,5 млрд рублей долгаЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, декабрь 2016
Вступило в силу судебное решение по иску Россельхозбанка к Васюринскому мясоперерабатывающему комбинату (МПК) и учредителю предприятия Александру Куткову о взыскании 510 млн руб. по двум кредитам, выданным в 2009 году. Получателем кредитов было СПК «Тверской», а Васюринский МПК и Кутков выступали в качестве поручителей.
Представитель «Тверского» не признал требования банка и сообщил суду, что кредит был выдан незаконно, так как банк на тот момент банк уже знал о недостаточной платежеспособности Васюринского МПК, передает «Коммерсантъ». В свою очередь представитель Васюринского МПК и Кутков признали претензии банка, но указали, что до августа 2015 года кредитор не направлял уведомления о необходимости погашения задолженности.
Суд, выслушав мнения сторон, постановил взыскать с ответчиков сумму долга и выставить на торги залоговое имущество Васюринского МПК — молодняк КРС шаролезской породы (1,7 тыс. голов), а также запасы зерна. При этом в Россельхозбанке сообщили, что рассматривают различные варианты урегулирования задолженности.
Основным видом деятельности Васюринского МПК является разведение молочного КРС и племенного КРС мясного направления (породы шаролезская, абердино-ангусская, герефордская), которые были завезены в Краснодарский край из Франции и Австралии в 2006 году. Кроме того, предприятие занимается растениеводством для обеспечения животных кормами, а также производством мясных и молочных продуктов и их реализацией через собственную торговую сеть. По данным kartoteka.ru, владельцы предприятия — семья Кутковых: Александр, Николай, Нина и Надежда. Выручка предприятия в 2015 году — 1,02 млрд руб. (в 2014-м — 1,01 млрд руб.), чистый убыток — 285 млн руб. (в 2014-м — 288 млн руб.), краткосрочные обязательства компании на конец прошлого года — 2,6 млрд руб. В настоящее время время в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается целый ряд исков о взыскании задолженности с Васюринского МПК, по решению судов земельные паи вокруг комбината переданы другим арендаторам.
1 комментарий
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Владимир Долгушин17 декабря, 11:32
А Ткачев обещал стране, что через 7 лет она будет жить, как у Христа за пазухой!
Если есть проблемы с приростом живой массы, то обращайтесь, гарантируем суточные привесы в среднем по стаду не менее 1,2 кг в сутки с рентабельностью не менее 20% на кормах по рыночным ценам. Нужно будет построить два небольших цеха по переработке с/х отходов на кормовые добавки и корма. Вложить еще так миллионов 20. А если запустить грибное производство вешенки и шиитаки, то рентабельность предприятия в целом может быть до 50%.
Надо творчески подходить к с/х, но с нашими банками с их 20% кредитом трудно выдержать конкуренцию с Аргентиной, не засекретив технологический процесс, т.к. .при одинаковых технологиях Россия всегда будет не конкурентоспособна, но надо помнить всегда, что богатство страны - это труд своих подданных и ни что иное.
А Е. Гайдар утверждал, что - Нам дешевле купить, чем вырастить у себя, и вот поэтому пока гайдаровцы у руля - у страны нет будущего - будут распродавать имущество
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