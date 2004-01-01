Вступило в силу судебное решение по иску Россельхозбанка к Васюринскому мясоперерабатывающему комбинату (МПК) и учредителю предприятия Александру Куткову о взыскании 510 млн руб. по двум кредитам, выданным в 2009 году. Получателем кредитов было СПК «Тверской», а Васюринский МПК и Кутков выступали в качестве поручителей.

Представитель «Тверского» не признал требования банка и сообщил суду, что кредит был выдан незаконно, так как банк на тот момент банк уже знал о недостаточной платежеспособности Васюринского МПК, передает «Коммерсантъ». В свою очередь представитель Васюринского МПК и Кутков признали претензии банка, но указали, что до августа 2015 года кредитор не направлял уведомления о необходимости погашения задолженности.

Суд, выслушав мнения сторон, постановил взыскать с ответчиков сумму долга и выставить на торги залоговое имущество Васюринского МПК — молодняк КРС шаролезской породы (1,7 тыс. голов), а также запасы зерна. При этом в Россельхозбанке сообщили, что рассматривают различные варианты урегулирования задолженности.

Основным видом деятельности Васюринского МПК является разведение молочного КРС и племенного КРС мясного направления (породы шаролезская, абердино-ангусская, герефордская), которые были завезены в Краснодарский край из Франции и Австралии в 2006 году. Кроме того, предприятие занимается растениеводством для обеспечения животных кормами, а также производством мясных и молочных продуктов и их реализацией через собственную торговую сеть. По данным kartoteka.ru, владельцы предприятия — семья Кутковых: Александр, Николай, Нина и Надежда. Выручка предприятия в 2015 году — 1,02 млрд руб. (в 2014-м — 1,01 млрд руб.), чистый убыток — 285 млн руб. (в 2014-м — 288 млн руб.), краткосрочные обязательства компании на конец прошлого года — 2,6 млрд руб. В настоящее время время в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается целый ряд исков о взыскании задолженности с Васюринского МПК, по решению судов земельные паи вокруг комбината переданы другим арендаторам.