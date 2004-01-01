ГК «Мегамикс», крупнейший российский производитель премиксов для сельхозживотных, открыла в Челябинске новую испытательную лабораторию. Как рассказала глава аналитического центра «Мегамикс» Татьяна Стрепетова, в лаборатории будет определяться качество моносырья методом инфракрасной спектрометрии, что позволяет узнать аминокислотный состав корма и количество усвояемых животными аминокислот из общего их содержания. Кроме этого, отделение имеет возможность предоставить информацию о питательности корма по сырому протеину, содержании сырой золы, влаги, фосфора.

«Аналитическая лаборатория делает теперь более доступной аналитику качества зерновых и белковых компонентов кормов для предприятий всего Уральского округа и прилегающих регионов», — сказал гендиректор группы Василий Фризен. Как отметили в компании, лаборатория создана в первую очередь для клиентов. «В лабораторию могут обратиться и производители, и потребители. У нас три лаборатории и все они объединены в аналитический центр, оказывающий услуги как нашим партнерам, так и сторонним организациям, которым нужно проанализировать комбикорм или отдельный компонент», — сказала «Агроинвестору» официальный представитель группы. Она выразила уверенность в востребованности услуг новой лаборатории, указав на существующие сегодня «проблемы с контролем качества в сфере кормления», и добавила, что в планах компании — расширение аналитических отделений.

В настоящее время у «Мегамикса» уже есть две испытательные лаборатории в Волгоградской и Липецкой областях, где располагаются производственные комплексы группы. Диагностика качества сырья и готовой продукции проводится по более чем 270 параметрам, говорится на сайте группы. Кроме того, аналитический центр единственный в России выполняет иммуноферментный анализ.

«Лаборатория — это не только одна из форм сопровождения продукции «Мегамикс», позволяющая в случае возникновения каких-то вопросов или сомнений в качестве продукции оперативно отреагировать на ситуацию, Но и зачастую является неким арбитражем, где можно проверить качество тех или иных продуктов», — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Владимир Манаенков. По его словам, в России сейчас не хватает современных лабораторий подобного уровня. «Есть лаборатории государственные, есть аттестованные независимые лаборатории в каждом регионе, но потребность в высокотехнологичных лабораториях была, есть и будет», — отметил он.

«Мегамикс» работает на рынке с 1999 года и является крупнейшим российским производителем премиксов для сельскохозяйственных животных и птиц. По данным kartoteka.ru, совладельцы головной компании группы — ООО «Мегамикс» — Василий Фризен (34%), Сергей Власов (33%) и Михаил Яковлев (33%). Группа обладает двумя премиксными производственными кластерами — в Волгоградской и Липецкой областях — общей мощностью 180 тыс. т премиксов в год. В 2017 году планируется открытие комбикормового завода в Волгоградской области мощностью 360 тыс. т/год. Выручка ООО «Мегамикс» в 2015 году составила 5,6 млрд руб., чистая прибыль — 177 млн руб.

Согласно данным Росстата, за 10 месяцев 2016 года объем производства премиксов в стране вырос на 6,2%, до 218,1 тыс. т. Объем производства премиксов в денежном выражении достиг 29 млрд руб., что на 24,2% больше аналогичного периода 2015 года.