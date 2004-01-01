Компания «Агроэко», среди крупнейших российских производителей свинины находящаяся на 14-м месте, открыла в Воронежской области два очередных свинокомплекса. Один из них — свинокомплекс «Троицкий», расположенный в Новохоперском районе. Производственная мощность «Троицкого» составляет 9,5 тыс. т при единовременном содержании 43 тыс. голов, говорится в сообщении компании. Проект предусматривает объединение на одной площадке зон репродуктора, доращивания и откорма, а в самом монокомплексе расположено 10 цехов — племенного выращивания, осеменения, ожидания, опороса, доращивания и пять цехов откорма. Объем инвестиций составил 1,4 млрд руб.

Еще один свинокомплекс — «Октябрьский» — открылся в Поворинском районе области, он также представляет из себя монокомплекс, где объединены зоны репродуктора, доращивания и откорма. Как и в «Троицком», площадка поделена на 10 цехов, производственная мощность объекта — 9,5 тыс. т, единовременное содержание — 43 тыс. свиней. Реализация в год составит 80 тыс. голов. В рамках предпринятых дополнительных мер биобезопасности в проект были внесены изменения, в частности, появились многофункциональный дезблок, перегрузочная рампа, место для утилизации биоотходов, а АБК спроектирован таким образом, что потоки людей зоны воспроизводства и откорма не пересекаются, рассказал член совета директоров «Агроэко» Антон Косыгин.

«Троицкий» и «Октябрьский» стал седьмым и восьмым комплексами, открытыми в рамках реализации третьего этапа развития «Агроэко». Всего предусмотрено запустить в эксплуатацию 10 объектов, шесть из них — это монокомплексы. Общий объем инвестиций, вложенных в проект по состоянию на конец 2016 года, составляет 21,3 млрд руб. После выходов новых площадок на полную мощность совокупное производство «Агроэко» составит 1,2 млн голов или 150 тыс. т свинины в живом весе в год.

«Агроэко» является крупнейшим свиноводческим предприятием Воронежской области, производит около 70% всей свинины в регионе. В рейтинге крупнейших российских производителей свинины, составленном Национальным союзом свиноводов по итогам 2015 года, компания заняла 14-е место. В прошлом году объем производства «Агроэко» составил 55,25 тыс. т свинины, увеличившись по сравнению с 2014-м на 21,5 тыс т. В 2016 году компания планировала увеличить объем производство в 1,5 раза, до 82 тыс. т.