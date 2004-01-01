На птицефабрике «Харабалинская», крупнейшем поставщике яиц в Астраханской области, из-за вспышки гриппа птиц уничтожены 360 тыс. кур. «Всего на птицефабрике 645 тысяч. Это предприятие очень мощное, к лету следующего года оно вернет свои обороты», — приводит «Интерфакс» слова министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Алексея Галкина. По данным газеты «Волга», поголовье ликвидировано в семи цехах. Еще три цеха, где содержится 150 тыс. взрослой птицы и столько же молодняка, находятся под наблюдением.

Падеж птицы в одном из цехов предприятия был зафиксирован в начале месяца. Распоряжением губернатора региона с 6 декабря на птицефабрике был введен карантин сроком на 30 дней. В настоящее время на всех астраханских птицефабриках проводятся исследования. Также проверяются личные подсобные хозяйства жителей Харабалинского района, по информации местных властей, признаков заболевания у домашней птицы не выявлено.

Вспышка на «Харабалинской» стала вторым случаем обнаружения гриппа птиц в России за последнее время. В ноябре заболевание было выявлено в ЛПХ Калмыкии. Кроме того, как сообщило накануне управление ветеринарии Краснодарского края, генетический материал вируса гриппа, А птиц найден у павших кур в одном из ЛПХ станицы Чебургольская Краснодарского края. На территории хозяйства, а также в радиусе 5 км от очага в настоящее время проводятся карантинные мероприятия. Президент AGRIFOOD Strategies Альберт Давлеев предполагает, что как и в случае с «Харабалинской», источником заражения в Краснодарском крае стали перелетные птицы. «Как правило, вспышки происходят в зимний период, когда дикие птицы прилетают на зимовку. Каспийское море является местом зимовки диких птиц. Второй регион зимовки — это Азовское море, поэтому и Краснодарский край, и Ростовская область являются регионами с риском заноса», — сказал Давлеев. В то же время, подчеркнул он, при условии жесткого ветеринарного контроля и регионализации снизить риск заражения промышленных стад продуктивной птицы сложно, но возможно. «Гораздо труднее контролировать ситуацию в личных подсобных и мелких фермерских хозяйствах, где вопросы биобезопасности решаются далеко неэффективно, а порой и вовсе игнорируются», — отметил он.

Птицефабрика «Харабалинская» образована в 1975 году, находится в собственности Минимущества Астраханской области. Основной вид деятельности — производство и реализация яйца куриного пищевого и мяса кур полного потрошения, указано на сайте «Харабалинской». На сайте региональной администрации говорится, что предприятие на 50% покрывает потребность Астраханской области в яйце. По данным kartoteka.ru, в 2015 году выручка «Харабалинской» составила 520 млн руб., чистая прибыль — 28,9 млн руб. Помимо «Харабалинской» в Астраханской области действуют еще две крупных птицефабрики, специализирующиеся на производстве яиц — «Владимировская» и «Степная», производство куриных яиц в регионе за 10 месяцев 2016 года составило 286,4 млн штук. Еще одна птицефабрика — «Астраханский продукт» — специализируется на производстве куриного мяса.

В последнее время птичий грипп был выявлен в целом ряде стран Европы и Азии, в том числе в Японии. Как сообщает Reuters, в Южной Корее из-за угрозы распространения вируса власти приняли решение уничтожить около 20 млн птиц, почти четверть общего поголовья птицы в стране. За месяц цены на куриные яйца в Южной Корее взлетели на 25%, ритейлеры заявляют о нехватке продукта в рознице. Министерство сельского хозяйства Южной Кореи сейчас решает вопрос о закупке яиц и кур-несушек в США, Испании и Новой Зеландии.