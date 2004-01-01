По итогам текущего года производство индейки группой «Евродон» достигнет 72 тыс. т в живом весе или 63 тыс. т в убойном. Как сообщила «Агроинвестору» представитель холдинга, в декабре объемы выпуска вышли на рекордные показатели — за сутки было произведено 503 т мяса индейки. План на декабрь — 10 тыс. т мяса.

«Евродон» реализует проект в сфере индейководства с 2003 года, финансирует проект Внешэкономбанк. В настоящее время в производстве индейки задействовано около 300 птичников и 30 площадок выращивания и подращивания, общая площадь территории агрокомплекса составляет более 1,8 тыс. га в Ростовской области. В 2015 году предприятие произвело 47 тыс. т мяса индейки в живом весе, и с запуском нового проекта «Евродон-Юг» агрохолдинг «Евродон» планирует занять до 35% рынка индейки в России.

До 2016 года «Евродон» являлся неоспоримым лидером на рынке индейки. Однако, согласно подсчетам консалтинговой компанией Agrifood Strategies, по итогам девяти месяцев 2016-го на первое место вышла группа «Дамате»: в январе-сентябре 2016-го она произвела 44,5 тыс. мяса индейки в убойном весе (за весь 2015-й — 34,7 тыс. т), в то время как «Евродон» — 39,2 тыс. т. Компания Наума Бабаева потеснила прежнего лидера благодаря выходу производства на проектную мощность. Как сообщается на сайте «Дамате», по итогам 2016 года компания планирует произвести 60 тыс. т индейки в убойном весе. Увеличение выпуска до 100 тыс. т запланировано на 2018 год, когда будут введены новые мощности (инвестиции в расширение производства — 12,8 млрд руб.). «Евродон», в свою очередь, заявляет о намерении довести показатель до 100 тыс. т уже в 2017 году. «В 2017 году планируется заведение новых объектов в технологический цикл, в результате производство в следующем году, как ожидается, составит 120 тыс. т мяса индейки в живом весе», — сказала представитель «Евродона».

В 2015 году производство мяса индейки в России увеличилось на 34,9%, до 149,5 тыс. т в убойном весе. По оценке Росптицесоюза, в 2016-м объемы выпуска составят 170−180 тыс. т. Помимо «Евродона» и «Дамате» в топ-5 крупнейших производителей индейки входят Башкирский птицеводческий комплекс им М. Гафури (22,5 тыс. т по итогам 9 месяцев 2016-го), «Краснобор» (20 тыс. т) и Егорьевская птицефабрика (3 тыс. т).

«Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. 45% компании принадлежит ее основателю Вадиму Ванееву, 40% — Внешэкономбанку, 15% — дирижеру Валерию Гергиеву, свидетельствуют данные kartoteka.ru. По итогам 2015-го выручка компании составила 5,27 млрд руб. (в 2014-м — 4,75 млрд руб.), чистая прибыль — около 1 млн руб. (в 2014-м — 333 млн руб.) Последние несколько лет группа расширяет производственные мощности, новые объекты будет строиться и вводиться в эксплуатацию вплоть до середины 2017 года, ранее сообщали в компании. Кроме того, в декабре 2016-го Ванеев заявил о планах приобретения до 100 тыс. га земли для выращивания зерна.