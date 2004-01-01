Ключевой показатель группы компаний «Агро-Белогорье» — реализация свиней на убой — по итогам 2016 года продемонстрировал незначительный рост. Как говорится в сообщении группы (входит в топ-5 крупнейших производителей свинины), в ушедшем году свинокомплексы отгрузили 164,8 тыс. т свинины в живом весе, что на 2 тыс. т больше, чем год назад. В январе-сентябре 2016 года холдинг отчитался об отгрузке 123,3 тыс. т свинины в живом весе, что на 8% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Почти на 15 тыс. т по итогам прошлого года увеличилось производство комбикормов комбикормовыми заводами группы. Предварительный итоговый результат — 473,9 тыс. т. «Увеличение урожайности по всем без исключения возделываемым культурам позволило зерновым компаниям значительно нарастить валовый сбор. По итогам сезона на хранение отправлено 346,7 тыс. т товарного зерна (+14,4% к прошлому году)», — отмечается в сообщении группы.

Незначительная положительная динамика зафиксирована и в молочном направлении холдинга. По предварительным данным, валовое производство молока «Грайворонской молочной компанией» (входит в структуру «Агро-Белогорье») в 2016 году составило 19,3 тыс. т в зачетном весе, что на 200 тонн больше, чем в 2015 году.

По оценке Национального союза свиноводов, в 2016 году производство свинины в России выросло на 9,7%, до 3,4 млн т в убойном весе. С 2005 по 2016 год индустриальное производство свинины выросло в 6,7 раз, на 2,37 млн т, при этом в 2016 году прирост в абсолютном выражении стал максимальным за последние 10 лет. Реализация уже начатых проектов обеспечит к 2020 году, прогнозируют в отраслевом союзе, дальнейшее увеличение производства на 21% к уровню 2016 года в промышленном производстве и на 14% в общем объеме производства.

ГК «Агро-Белогорье» основана в 2007 году и является одним из крупнейших производителей мяса в стране. По итогам 2015 года группа занимала 11-е место в рейтинге производителей мяса, составленном «Агроинвестором», и четвертое место в рейтинге производителей свинины, составленном Национальным союзом свиноводов. По данным kartoteka.ru, 72,5% акций холдинга принадлежат Владимиру Зотову, 22,5% — у бывшего председателя ЦЧБ Сбербанка Александра Соловьева, 5% — у Ларисы Ковалевой. В 2015 году свиноводческие комплексы группы произвели 162,8 тыс. т свинины на убой в живом весе, убой за год составил 1,42 млн голов. Чистая прибыль холдинга в 2015 году составила 8,25 млрд руб. В начале 2016 года «Агро-Белогорье» объявила об инвестициях в расширение производства стоимостью 9,7 млрд руб. Холдинг намерен построить пять новых свиноводческих комплексов (первый из них уже запущен в октябре), комбикормовый завод на 210 тыс. т и элеватор на 60 тыс. т. Реализация проекта позволит нарастить мощности со 163 тыс. т до 217 тыс. т в живом весе.