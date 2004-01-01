В Ставропольском крае завершается строительство первой очереди тепличного комплекса по круглогодичному производству минилистовых культур — руккола, шпинат, дуболистный салат, мангольд, мизуна и другие. Его площадь занимает около 7 га, максимальный объем производства будет доходить до 2,31 тыс. т продукции в год. Как говорится в сообщении Минсельхоза Ставропольского края, это составляет 5,8% от текущего краевого объема выращивания овощей закрытого грунта.



Проект реализует компания «Долина солнца», которая, по данным kartoteka.ru , является дочерней структурой компании «Белая дача» — лидера в стране по переработке салатной сельскохозяйственной продукции. Стоимость строительства первой очереди — 2,53 млрд руб. (16,6% от всех инвестиций на строительство теплиц на Ставрополье в 2017 году). Как ожидается, тепличный комплекс заработает в первых числах июня. Кроме того, в 2017 году начнется проектирование второй очереди проекта. В конце декабря комиссия Минсельхоза России одобрила заявку компании на части процентной ставки по кредитам. «В России подобных производств нет, а вот потребность в этой продукции среди покупателей очень высока. Ранее в зимнее время салаты на наши прилавки экспортировались из теплых европейских стран, но ввиду санкций «зеленый» коридор оказался закрыт», — отмечается в сообщении краевого Минсельхоза.



Обеспечивать рынок сбыта продукции будет «Белая дача трейдинг». По утверждению гендиректора «Белая дача трейдинг» Антона Семенова, аналогов проекта нет в мире, и в подобной климатической зоне такую продукцию никто еще не выращивал. Глава «Долины солнца» Виталий Гурфинкель пояснил, что при реализации проекта компания объединила испанские технологии овощеводства, голландское оборудование и японские изобретения для теплиц. В частности, применена плотная пленка, натянутая вместо крыши: в отличие от стекла, она не искажает натуральный солнечный свет — главное условие для роста салатов.



В настоящее время на Ставрополье действует 128 га теплиц, в общероссийском объеме производства овощей закрытого грунта доля региона составляет 8%. В планах края выйти на уровень 15−20%.



По данным kartoteka.ru , «Долина солнца» зарегистрирована в январе 2014 году, выручка компании в 2015 году составила 2 тыс. руб., чистый убыток — 9,9 млн руб. Выручка «Белой дачи трейдинг» в 2015-м составила 3,73 млрд руб., чистая прибыль — 550,3 млн руб. «Белая дача» является лидером на рынке мытых резаных салатов (по некоторым данным, ее доля составляет 96%), компания имеет завод по переработке салатной продукции «Котельники» в Подмосковье (пять производственных линий, мощность — 40 т продукции в день) и «Алабуга» в Татарстане (три производственные линии, мощность — 33 т готовой продукции в день). Сырье компания закупает у российских фермеров или за рубежом. С 2016 года «Белая дача» развивает собственное производство салатов и овощей: помимо «Долины солнца» компания строит агрокомплекс «АгроНеро» по выращиванию кочанных салатов на 500 га открытого грунта в Ярославской области.

