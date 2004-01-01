В 2016 году «АФГ Националь» увеличил объемы продаж брендированной фасованной продукции собственного производства на 29,7%. Как говорится в сообщении холдинга, продажи хлопьев и каш торговой марки «Русский завтрак» выросли на 30,8%, круп в варочных пакетах марки «Prosto» — на 18,5%, продукции флагманского бренда «Националь» — на 22,2%. Наибольший рост отмечен у торговой марки эконом-сегмента «Агрокультура» — на 48%.



Увеличение объемов продаж коммерческий директор «АФГ Националь» Борис Шабанов объяснил результатами федеральной рекламной кампании и расширением рынка сбыта в Сибири и на Дальнем Востоке. В течение 2016 года мощности фасовочного оборудования были увеличены на 20% (до 140 тыс. т), приобретены четыре дополнительных фасовочные линии в Краснодарском крае и Новосибирске, а все производственно-складские комплексы оснащены современными линиями по доработке круп.



Ранее о повышении спроса на крупы в связи с падением реальных доходов населения «Агроинвестору» говорил директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «Объемы реализации продукции эконом-сегмента растут быстрее, чем среднего, но в нынешних экономических условиях мы относимся к этому спокойно», — рассказывал Шабанов. Продажи традиционных круп среднего ценового сегмента, таких как гречка и пшено, по его словам, в 2016 году были примерно на уровне 2015-го, кроме того, повышается потребление нетрадиционных круп: булгура, кус-куса, маша, чечевицы и др.



По данным Росстата, в январе-сентябре 2016-го продажи круп в России выросли на 0,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, их доля в общих объемах продаж составляла 0,7% (в январе-сентябре 2015-го — 0,6%). В сентябре продажи круп увеличились на 7,2% к августу 2016-го, в октябре — на 7,7%, а в ноябре сократились на 2,2% к октябрю. В январе-ноябре 2016-го производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, при этом производство пшена выросло на 13%, гречневой крупы — на 3%, производство риса в январе-сентябре 2016-го увеличилось на 14,2%.



«АФГ Националь» является крупнейшим российским производителем риса (22% рынка) и одним из ведущих производителей фасованных круп в России (18% рынка). Холдинг выпускает более 200 наименований фасованной продукции, а также поставляет сельхозпродукцию собственного производства крупным оптом, в том числе на экспорт — в страны СНГ, Ближнего Востока и Европы.

